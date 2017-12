Åpner siste del av «tabbeveien» i Østfold

Opium godtatt som naturmedisin

En Askim-mann i begynnelsen av 40-årene er frifunnet for anklager om oppbevaring av nær 50 gram opium. Follo tingrett trodde mannen da han forklarte at han hadde fått klumpen fra en naturmedisiner under et besøk i Tyskland, og ikke hadde noen grunn til å tro at det var snakk om narkotika.