– Må ha arbeidsplasser i Østfold

– Oslo er et godt alternativ til å samle administrasjonen i region Viken. Det sier fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth. Flere partier i Aksershus mener at Oslo bør være senter for en region bestående av Akershus, Østfold og Buskerud. Men Haabeth mener at noen av arbeidsplassene må beholdes i distriktene.