– Denne dagen har vi og mange med oss virkelig sett frem til, sier konserndirektør Erik Røhne i Vy.

Da Norge stengte ned i mars 2020, ble det full stans i togtrafikken mellom Norge og Sverige. Men nå er det lys i enden av tunnelen.

Etter at regjeringen åpnet alle grenseoverganger natt til 6. oktober, er det igjen mulig for togene å krysse grensa.

Dette er datoene for oppstart av utenlandsrutene:

Vy - Oslo - Göteborg: 18. oktober (to daglige avganger hver vei. Full trafikk fra 12. desember)

Vy - Oslo - Karlstad: Tidligst 1. november

Vy - Narvik - Stockholm: Tidligst 24. oktober

SJ - Oslo - Stockholm: 12. desember

SJ - Trondheim - Storlien: 31. oktober (buss for tog fra 21-30.oktober)

– Nå når både Norge og Sverige har gjenåpnet og reiserestriksjonene er langt færre, er det flere som både kan og vil reise med toget over landegrensene. Det gjør at vi igjen kan tilby et trygt, kollektivt og miljøvennlig togtilbud mellom Norge og Sverige, sier Røhne i Vy.

NRK forklarer Disse reglene gjelder på grensa Bla videre Fortsatt testplikt Reisende med testplikt skal som hovedregel fortsatt teste seg på grensen. Er det ikke en teststasjon på grensen eller teststasjonen ikke er åpen, må man teste seg med antigen hurtigtest på en offentlig teststasjon så raskt som mulig, og senest innen 24 timer etter ankomst. Disse må testes Personer som ikke er fullvaksinerte og som kommer fra røde og mørkerøde land eller områder, er i utgangspunktet testpliktige. Disse må i innreisekarantene Innreisekarantene gjelder kun for reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land. Barn og unge under 18 år unntas innreisekarantene uavhengig av hvor de kommer reisende fra. Innreisekarantene kan i tillegg forkortes for alle reisende ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst. Røde, mørkerøde og lilla områder Per 4. oktober er det innreisekarantene fra følgende land: Rød: Andorra, Belgia, Bulgaria, Hellas, Irland, Kypros, Kroatia, Latvia, Liechtenstein, Spania, Sveits, Tyskland, Romania, Østerrike og Slovakia. Mørkerød: Estland, Litauen, Slovenia og Storbritannia Lilla: New Zealand, Saudi-Arabia og Taiwan. Følgende regioner i Sverige er røde: Skåne, Stockholm, Västra Götaland og Östergötland Grensene åpner - nå må folk passe på seg selv Forrige kort Neste kort

Får endelig kjøre på Meråkerbanen

SJ Norge starter opp persontransport på strekningen Trondheim-Storlien med buss fra 21. oktober på grunn av arbeider på toglinja. Men fra 31. oktober vil togene gå også her.

Selskapet startet å kjøre tog i nord allerede 8. juni i fjor, men på grunn av de stengte grensene har de ikke fått kjøre tog på Meråkerbanen i det hele tatt før nå.

– Det tar litt tid å få på plass materiell og personell. Men vi føler oss veldig trygge på at dette skal gå bra, sier markeds- og kommunikasjonssjef Hilde Lyng i SJ Norge.

31. oktober vil et tog fra SJ Norge krysse grensa mellom Norge og Sverige for aller første gang på Meråkerbanen. Foto: Tore Meek / NTB

Ruta mellom Oslo og Stockholm vil starte opp igjen med to daglige avganger fra 12. desember, melder togselskapet på sine nettsider.

– Våre reisende har stått uten et klimasmart reisealternativ, og det er fantastisk at vi starter trafikken igjen, sier Martin Drakenberg i SJ.

Jernbanedirektoratet vurderer for tiden også hva som må til for å få i gang nattog fra Oslo til København.

– En oversikt over dette og et anslag på kostnader for et slikt tilbud skal foreligge i løpet av november, skriver de på sine nettsider.