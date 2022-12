– Jeg pleier som oftest å få det opp på Instagram. Folk legger ut at man burde prøve det og det proteinpulveret, sier Haakon Kon Kølbel (13).

Han sitter sammen med to kompiser på ungdomsskolen Wang Ung i Fredrikstad.

Alle tre forteller at de jevnlig ser reklame for kosttilskudd.

– Jeg får det innimellom, av store muskelbunter som viser hvordan man får muskler. Jeg prøver å scrolle det bort, men får det opp ukentlig, sier Sander Johansen (13).

– Et stort problem

I Medietilsynets undersøkelse «Barn og medier 2022» svarer over halvparten av barn og unge i alderen 13 til 18 år det samme.

De har fått reklame på nett for produkter som skal gi større muskler.

– Det er et stort problem når en så stor andel barn og unge får denne type reklame, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Hun mener dette kan bidra til økt kroppspress.

– Vi vet fra flere undersøkelser at reklame påvirker unges kroppsbilde i negativ retning.

Medietilsynets direktør Mari Velsand synes svarene på undersøkelsen er problematiske. Foto: Mathias Fossum / Medietilsynet

Havnet i feeden til 13-åring

NRK har den siste uken vist hvordan unge gutter på kort tid kan bli dratt inn i en verden av store muskler og ekstrem trening på sosiale medier.

Vi lagde en fiktiv TikTok-bruker: en 13 år gammel gutt som ville ha større muskler. På få timer var 90 prosent av feeden hans fylt med videoer om muskler og ekstrem trening.

Noe av innholdet var også reklame for kosttilskudd, som proteinpulver og kreatin.

En av Norges største forhandlere av kosttilskudd, Proteinfabrikken, er klare på at de ikke retter reklame mot barn og unge.

– Barn er ikke en kundegruppe som handler kreatin og «pre-workout» på nett, sier merkevaresjef Egil Berli-Johnsen.

– Jeg tror ikke en eneste norsk bedrift i treningsindustrien retter reklame mot barn med vilje.

Han er likevel ikke overrasket over at barn og unge sier de får opp reklame for kosttilskudd.

Og Berli-Johnsen dukket selv opp i feeden til NRKs fiktive 13-åring, i en video fra en podkast der han snakker om hva kreatin er.

Et utdrag fra podkasten Gympodden dukket opp i feeden til NRKs TikTok-robot. Grafikk: Skjermdump TikTok

– Vanskelig å kontrollere

Han synes det er skremmende hvor raskt TikTok finner ut hva man er interessert i. Likevel er han ikke bekymret for at videoen han laget skal dukke opp hos en ung person.

– Selv om kreatin er virkningsløst og bortkastede penger for en 13-åring, skal det veldig mye til å komme på en usunn vei i livet av å se på en video om kreatin.

Det er mer problematisk med reklame for usunn mat og drikkevarer, mener han.

– Hvis vi skal se på alt som fører til kroppspress og de problematiske tingene hele reklameindustrien er med på å lage, tror jeg vi har større utfordringer enn treningsprodukter.

Merkevaresjef i Proteinfabrikken, Egil Berli-Johansen, sier de ikke retter reklame mot barn og unge. Foto: privat

Tror ikke de blir påvirket

Undersøkelsen «Barn og medier» gjennomføres annethvert år. I årets undersøkelse har cirka 3200 9–18-åringer fra 78 skoler over hele landet deltatt.

– Mange var negative til reklame som skal gi større muskler. Men det var også en del som var likegyldige, sier direktør Mari Velsand.

– Det er litt alarmerende, for det kan bety at de er så vant til dette at de ikke reagerer på det.

De tre klassekompisene på Wang Ung i Fredrikstad mener de ikke blir særlig påvirket av det de ser.

– Jeg har aldri tenkt over det, sier Thomas Stenakerød (13).

– Det er mulig jeg blir påvirket uten at jeg vet det selv, men jeg er opptatt av at det ikke skal gå inn på meg, sier Haakon Kon Kølbel.