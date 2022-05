– Hvis ikke dette kvalifiserer til at man skal bruke det handlingsrommet som strafferammene gir oss, da vet jeg ikke hva som skal til, sier Yvonne Schilling.

Hun er politiadvokat ved Øst politidistrikt og har ledet etterforskningen av såkalte «Olga-svindler».

I fjor sommer ble fire menn dømt for å ha lurt eldre kvinner til å gi fra seg personopplysninger og for å ha tappet kontoene deres.

Nå er dommen i ankesaken klar.

I Borgarting lagmannsrett ble det vist bilder av hvordan de domfelte skal ha utformet oppskrifter på hvordan man skal lure personer over telefonen.

Denne teksten har fungert som manus for å lure eldre til å gi fra seg personopplysninger. Foto: Politiet

I dommen kommer det frem at politiet kun har klart å sikre mellom 200.000 og 300.000 kroner av svindelpengene på nesten 18 millioner kroner.

Schilling erkjenner at politiet har vært bakpå fra start av etterforskningen.

– Da vi tok denne saken gjenåpnet vi saker som var henlagt. Da var mange av disse sakene flere måneder gamle, og pengene blir jo borte på fem minutter, sier hun.

Politiet gikk rett inn i «kommandosentral»

To av de nå domfelte mennene ble pågrepet på et hotell i Oslo i juni 2020. Rommet fungerte som en «kommandosentral» for svindelen.

På rommet var det teknisk utstyr, datamaskiner og skattelister med navnene til en rekke eldre kvinner.

Hovedsakelig kvinner ble lurt da en person ringte og utga seg for å være fra banken deres.

Svindelen ble utført fra hotellrom, leide leiligheter og campinghytter flere steder på Østlandet og Sverige.

Lurte til seg kontoinformasjon

Metoden kalles «Olga-svindel» nettopp fordi den retter seg mot eldre. De fleste ofrene er født på 1940-tallet, og svindlerne fant dem ved å søke på kvinnenavn som var populære på den tiden i skattelistene.

I ankedommen er tre av mennene nå dømt for 65 bedragerier fordelt på like mange ofre.

Totalt skal de ha sikret seg nærmere 18 millioner kroner. Kjøp av Rolex-klokker, gull og

Både gullkjeder og Rolex-klokker er gjenstander svindlerne har kjøpt for å hvitvaske svindelpengene. Foto: Politiet

kryptovaluta skal være noen av metodene de domfelte har brukt for å hvitvaske pengene.

– Det er kjøp av gull og sølv. De har hatt en god plan, sier Schilling.

Jakter en femte bakmann

De domfelte er en nordmann, en svenske og en danske. Lagmannsretten har skjerpet straffen for en av dem:

En 38 år gammel mann ble opprinnelig dømt til fire år og åtte måneders fengsel. Borgarting lagmannsrett har nå skjerpet straffen til fem års fengsel.

En 34 år gammel mann fikk opprinnelig den strengeste straffen på seks år og seks måneders fengsel. Denne opprettholdes

En 53 år gammel mann ble dømt til fengsel i to år og seks måneder. Denne opprettholdes.

Forsvareren til 38-åringen sier til NRK at de mener dommen er for streng. De har foreløpig ikke tatt stilling til om dommen skal ankes. Det har heller ikke mannen som ble dømt til seks og et halvt år i fengsel.

I tingretten ble ytterligere en svensk mann dømt til fengsel i to år og tre måneder.

Men politiet er langt fra sikre på at de har tatt alle bakmennene. Nå har de gjenopptatt etterforskningen av en femte person.

– Den ene var ukjent for oss frem til saken var godt i gang. Nå vet vi hvem det er, men han har blitt omtalt som X av andre. Nå har vi identifisert han, sier Schilling.

I retten ble det også lagt frem flere meldingsutvekslinger mellom X og de tiltalte.