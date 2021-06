En nordmann, en danske og to svensker er dømt til flere år i fengsel for å ha vært del av et større nettverk som har drevet med såkalt «Olga-svindel».

Mennene lurte til sammen 85 eldre til å gi fra seg personopplysninger og svindle dem for millioner av kroner, ifølge dommen fra Søndre Østfold tingrett.

Tingrettsdommer Geir Dalene skriver i dommen at de eldre ofrene ble kynisk utnyttet.

– Det har vært vår opplevelse også. Dette er triste og gripende historier. Noen har fått helseproblemer, andre har mistet penger de har spart opp gjennom et langt liv. Dommen er veldig tydelig, sier politiadvokat Yvonne Schilling til NRK.

Mange millioner

De fire mennene klarte å lure til seg nær 10 millioner kroner før de ble tatt. De prøvde også å svindle enda flere, men disse forsøkene ble stanset.

Politiadvokat Yvonne Schilling i Øst politidistrikt. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Med forsøkene er vi oppe i totalt 17 millioner kroner. Dette er fornærmede som ikke har lidt økonomisk tap, men som har opplevd en ydmykelse og utrygghet i eget hjem, sier Schilling.

En 34 år gammel mann fikk den strengeste straffen på seks år og seks måneders fengsel.

– Vi går gjennom dommen nå. I utgangspunktet synes vi straffen er for høy og at det er gitt for lite i tilståelsesrabatt, sier Ole Petter Drevland, som forsvarer 34-åringen.

Politiet gikk rett inn i «svindelsentral»

Svindelen ble utført fra hotellrom, leide leiligheter og campinghytter flere steder i Norge og Sverige.

Det var politiet i Fredrikstad som kom på sporet av ligaen da et svindeltilfelle i Hedmark ble koblet til en dansk mann som hadde registrert adresse på en postkasse i Fredrikstad, uten at han faktisk hadde bosted på adressen.

Da politiet tok seg inn på et hotellrom i Oslo for å pågripe to av mennene i fjor sommer, gikk de rett inn i mennenes «svindelsentral».

– Det ble blant annet funnet avansert teknisk utstyr, som vi mener svindlerne har brukt til å lure de fornærmede til å tro at det var banken deres som ringte, sa politiadvokat Yvonne Schilling til NRK da saken ble kjent.

Funnene på hotellet pekte mot at to av mennene utførte selve bedrageriet, mens de andre hadde som jobb å rekruttere, ordne med penger eller finne ofrene.

Slik ble dommen fra Søndre Østfold tingrett:

En 38 år gammel mann ble dømt til fire år og åtte måneder fengsel.

En 53 år gammel mann ble dømt til fengsel i to år og seks måneder.

En 22 år gammel mann ble dømt til fengsel i to år og tre måneder.

– Dommen er noe strengere enn det vi mener er riktig. Vi har vurdert å anke dommen, men det er ikke bestemt enda, sier Catharina Cecilie Gjesti, som forsvarer den 38 år gamle mannen.

Advokat Marius Oscar Dietrichson, som forsvarer 22-åringen, sier til NRK at dommen mot hans klient er som forventet og at de ikke kommer til å anke.

Lurte til seg kontoinformasjon

Metoden kalles «Olga-svindel» nettopp fordi den retter seg mot eldre. De fleste ofrene er født på 1940-tallet, og svindlerne finner dem ved å gjøre søk i skattelistene.

HOVEDMANN: Ifølge politiet er dette hovedmannen som tar ut penger i en minibank. Foto: Politiet

Svindelen går ut på at de eldre kvinnene blir kontaktet fra noen som utgir seg for å være fra banken.

Tingrettsdommer Geir Dalene skriver at ofrene opplevde svindlerne som hyggelige.

«De fornærmede har i sine forklaringer gjennomgående forklart at den norsktalende oppringeren var svært høflig, at de hadde hatt en hyggelig samtale med ham og at han hørtes ut som en bankmann.»

I telefonsamtalene lurer mennene ofrene til å gi fra seg fødselsnummer og BankID, slik at de kunne logge seg inn i nettbanken deres og overføre penger til seg selv.

– Vi mener at den ene domfelte er bakmannen, men vi mener at det også finnes en bakmann til som befinner seg i Sverige. Han er nå siktet i en annen sak som er tilknyttet dette, sier Schilling.