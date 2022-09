Politiet fikk melding tidlig onsdag morgen om at en person truet flere bilister på E18.

– Politiet fikk melding kl 05.20 om noen trafikale forhold som gjorde det vanskelig å ta seg frem med bil. Når vi kommer dit observerer vi en person med en kniv som forsøker å ta seg inn i flere biler, forklarer operasjonsleder Sven Christian Lie.

– For å få kontroll på vedkommende så politiet seg nødt til å avfyre et rettet skudd, og det førte da til at vedkommende ikke er alvorlig skadet, og er under behandling på sykehus, sier Lie.



– Så det var ikke et varselskudd?



– Det var ikke et varselskudd.

– Er noen andre mennesker skadet?

– Nei, svarer Lie.

– Hvordan gikk det med folk i de bilene vedkommende forsøkte å ta seg inn i?

– Det jobber vi med nå, så hva eventuelt vitner forteller oss, det må vi komme tilbake til på et senere tidspunkt.

Veien stengt med politiet undersøker stedet

Lie vil ikke si noe mer om hvem gjerningspersonen er eller om hen er kjent for politiet fra før.

– Det jeg har sagt nå er det dere får. Jeg må være litt tilbakeholden ettersom også Spesialenheten og kriminalteknisk skal gjøre sine undersøkelser på stedet.

– Hva skjer på stedet nå?

– Vi har sperret av E18 under Bygdøylokket i påvente av kriminaltekniker og om Spesialenheten eventuelt skal til stedet.



Lie kan ikke si hvor lenge veien kommer til å være stengt.

Trafikken ledes over lokket, men det blir kø og forsinkelser mellom Lysaker og Bygdøy. Det kan lønne seg å kjøre Ring 3 i stedet for å stå i kø på E18.