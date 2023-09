I november i fjor ble fem forretningsmenn tiltalt for grov økonomisk kriminalitet etter konkursen til hotellkonsernet Maribel AS.

Nå er to av mennene frikjent. En av dem er eiendomsinvestor og tidligere Høyre-politiker Alf Ulven.

– Han er lettet over utfallet, og glad for å bli trodd, sier forsvarer Bjørn Stordrange til NRK.

Tidligere varaordfører og leder av Aremark Høyre Alf Ulven er frifunnet i tingretten. Foto: HENRIK BJØRNSTAD SKOLT / NRK

Ulven var tiltalt for medvirkning til grov økonomisk utroskap og medvirkning til grovt skattesvik.

– Han har fra første stund samarbeidet med Økokrim, og lagt frem utallige dokumenter for å belyse saken så godt som han kunne, sier Stordrange.

Dommen er ikke rettskraftig.

Vurderer anke

Fire av de tiltalte ble frifunnet for å ha inngått avtaler i 2012. Økokrim mente disse var fiktive.

– Oslo tingrett kommer til at de tiltalte objektivt sett har begått grovt økonomisk utroskap, men kommer til at det ikke er utvist tilstrekkelig skyld, skriver Økokrim i en pressemelding.

– Økokrim vil foreta en snarlig vurdering av om denne delen av dommen skal ankes, sier politiadvokat i Økokrim Ragna Flækøy Skjåkødegård til NRK.

Dommen mot den femte tiltalte har ikke falt.

To menn dømt

To av mennene er dømt for grovt økonomisk utroskap. De er dømt til henholdsvis tre års fengsel og tre år og to måneders fengsel.

De er også fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i tre år.

Ifølge dommen er de dømt for å ha tappet et selskap for 11,7 millioner kroner.

– Vi er godt fornøyd med at det ble domfellelse for den omfattende tappingen av selskapet, sier politiadvokat Skjåkødegård.

Halden Arbeiderblad omtalte saken først.

I kjølvannet av hotell-konkurs

I november 2021 fattet Økokrim mistanke om straffbare forhold som ble avdekket under konkursbehandlingen av hotellkonsernet Maribel AS. Konsernet gikk konkurs sommeren 2020.

Maribel AS har drevet over 50 First- og Moxy-hoteller i Norge.

– Vår konklusjon er at det er brukt fiktive avtaler her, som har skjult store deler av de urettmessige uttakene, sa førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim da tiltalen var klar.

Mente låneavtale var fiktiv

Økokrim mener den økonomiske utroskapen strekker seg tilbake til 2012.

Et selskap de fire andre tiltalte var styremedlemmer i, skyldte Ulvens selskap Kristiania Eiendomsforvaltning 48 millioner kroner.

Da låntakerne ikke klarte å betale beløpet tilbake, solgte Ulven lånet tilbake til dem for 100 kroner.

Økokrim mener denne avtalen er fiktiv.

Samtidig skal de to selskapene ha inngått en samarbeidsavtale verdt 65 millioner kroner.