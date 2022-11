Fikk beskjed om å stoppe med musikk fordi de er kvinner

– Jeg synes det er hårreisende hvor mye dritt vi har fått, sier Linnea Løtvedt.

22-åringen fra Fredrikstad ga fredag ut en ny julelåt sammen med venninnene Oda Rikheim og Anny Isabella Øvrehus. Alle tre er store profiler på TikTok.

Låten har plassert seg på topplistene på de ulike strømmetjenestene.

Men jentene har opplevd mye motgang underveis.

– Dette er et bevis på at man må jobbe hardere mot netthat, og bli flinkere til å gi beskjed om at dette ikke er greit, sier Løtvedt.

Trioen har opplevd at folk har ropt «hore» etter dem på gata, og de har blitt spyttet og tafset på. Forrige uke oppsto en situasjon som snart skal politianmeldes.

– En guttegjeng fulgte etter oss, og plutselig kjente jeg en hånd fra en som prøver å rive av meg masken jeg hadde på meg. Han spyttet på en av de andre jentene, og kastet en brusboks på den tredje, forteller Oda Rikheim.

Også på nett har jentene blitt hetset:

Sveip for å se noen av kommentarene jentegruppa har fått.

De siste ukene har alle tre skjult seg bak masker for å ikke avsløre hvem som står bak gruppen Baddies. Fredag gikk de ut offentlig.

Mannsdominert bransje

Hat mot artister er ikke et ukjent tema. Flere har meldt om diskriminering fordi de ser annerledes ut.

Men verst går det utover kvinner.

– Det er et klima på nett nå der ulike grupper lager giftige kulturer som inneholder veldig negative holdninger til kvinner. Det er bekymringsfullt, sier Fredrik Langeland.

Han er seniorforsker ved Nordlandsforskning, og jobber med fagfelt som kjønn og likestilling. Langeland roser jentene for deres mot til å gå mot strømmen.

Seniorforsker ved Nordlandsforskning, Fredrik Langeland, roser jentene for å utfordre det etablerte. Foto: Marta Anna Løvberg

– Det er kult at denne gruppen går inn og spiller på å utfordre normer i popkulturen. Det er veldig tøft også, når man ser all den dårlige oppmerksomheten de får.

Flere mannlige artister, som Ballinciaga og Beathoven, har det siste året slått gjennom med skjult identitet. De gjemmer ansiktene bak masker.

Forskeren tror det er krevende å være kvinne i mannsdominerte miljøer.

– Veldig mange føler seg truet når kvinner kommer inn og gjør det samme. De utfordrer noe stereotypier som noen synes er uakseptabelt, sier han.

Får kommentarer om kropp

Jentegjengen, som kaller seg Baddies, har valgt å henge seg på trenden med maskebruk.

Linnea Løtvedt har av flere hørt at de ikke kan nå til toppen fordi de er kvinner.

– Jeg tror det handler om at vi ble kjent på TikTok. Folk sier vi ikke kan få det til fordi vi kopierer gutter som gjør det samme.

Fra venstre: Linnea Løtvedt, Anny Isabella Øvretveit og Oda Rikheim. Foto: Privat

Jentene bruker mye tid på sosiale medier og har til sammen flere hundre tusen følgere på plattformene TikTok og Instagram.

– En guttegjeng med masker hadde aldri fått kommentarer på at de er feite eller tynne. Jeg har ikke sett en eneste kommentar på det eller hvor langt de kan nå, sier Anny Isabella Øvre.

Jentene mener det bare finnes én løsning på problemet.

– Jeg synes det er viktig at vi er åpne om situasjonene som har skjedd, og kommentarene vi får. Det har ikke vært enkelt, sier Løtvedt.