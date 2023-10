– Jeg gjør det for at barn skal få noen god minner, ha noe å leve på og ha noe å fortelle når de kommer tilbake på skolen.

Det sier Lise Lund, før hun tar en liten pause.

– Jeg blir rørt av det, for det er så viktig for meg, sier hun med gråten i halsen.

Lise Lund sier hun brenner for barns oppvekstvilkår. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Lund er administrator av Facebook-gruppa «Gratis lån av feriested til barnefamilier». Der kan familier som ønsker å låne hytter, og folk som ønsker å låne bort hytta si, være med. Ideen til gruppa fikk Lund fordi hun selv trengte hjelp.

– Jeg har vært i situasjonen selv. Nyskilt, startet firma, barn. Jeg hadde ikke råd til ferie, men det at jeg hadde en litt falleferdig hytte, var redningen. Vi fikk noen fine ferieminner. Men hytta står jo tom store deler av året. Jeg tenkte at det kan andre benytte seg av, forklarer hun og legger til:

– Fra i sommer har det vært enorm pågang. Vi har fått mange tusen nye medlemmer. Vi var lenge 2–3000 medlemmer, nå er vi oppe i 8000.

Flere barnefamilier trenger hjelp

Både Unicef og Røde Kors kan fortelle at det blir vanskeligere økonomisk for flere å fylle ferien med innhold i år. Ifølge en undersøkelse YouGov gjorde for Unicef før sommeren, svarte 9 prosent av barnefamiliene at de i stor grad gruet seg til sommerferien. Tallet øker til 17 prosent i gruppen med lavest husstandsinntekt.

– Det er dessverre flere som søker hytte, enn det er hytteeiere. Jeg håper de som ikke skal bruke hytta i høstferien, tar en kikk i gruppa og ser om det er noen venner eller felles venner som kunne trenge ei hytte, forklarer Lund.

Gruppa på Facebook har over 8200 medlemmer. Foto: Skjermdump Facebook

Hun forteller at da hun startet gruppa i 2014, så mange på det som skambelagt å spørre om hjelp hvis man hadde dårlig råd, men at det nå er mindre skambelagt fordi det gjelder så mange.

– Jeg får en del triste historier. Det har vært ganske heftig å stå i noen ganger, for man skulle ønske man kunne hjelpe mye mer enn man kan.

– Folk er takknemlige. Det er utrolig takknemlige når de får låne hytte. Lise Lund

Låner selv ut hytta på sommeren

Selv har hun en nøkkelboks stående ved hytta, der den ene familien etter den andre låser seg inn på sommeren.

– Jeg bruker ikke hytta på sommeren selv. Jeg har fått tegninger fra barn hvor de har tegnet sitt beste ferieminne fra min hytte. Det er rørende, sier hun.

Lund forklarer at selv om hun ikke har blitt utnyttet, så kan hun ikke garantere at folk ikke forsøke å utnytte systemet. Hun anbefaler de som låner ut sin hytte, om å sjekke Facebook-profil for å se om man har felles venner, eller gjøre en liten bakgrunnssjekk.

– Har man vært på sydentur i vinter, er det kanskje ikke de som skal låne hytta, sier Lund.

Hun forteller at de ønsker at flere som har hytter tilgjengelig for utlån, tar kontakt. De må regne med en stor pågang i innboksen fra folk som trenger hjelp, men også en god følelse av å ha hjulpet.

– Folk er takknemlige. Det er utrolig takknemlige når de får låne hytte. Og de som har fått låne min hytte, har tatt godt vare på den, sier Lund.