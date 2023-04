– Mange er ikke klar over at det er ulovlig

– Det er viktig å forby denne typen materiale også, så ikke nysgjerrigheten fører til fysiske overgrep mot virkelige barn senere, sier Kristin Anette Skjebstad, politioverbetjent i Øst politidistrikt.

28. februar i år satt en mann i 20-årene fra Østfold i tingretten. Der ble han dømt til ett år og elleve måneder i fengsel for blant annet å ha hatt overgrepsmateriale mot barn.

Av de over 10.000 bildene og videoene mannen hadde, var de fleste animerte. Altså ikke av virkelige barn. Dette har politiet sett flere eksempler på.

Kristin Anette Skjebstad, politioverbetjent i Øst politidistrikt, mener mange ikke er klar over at også tegninger og animasjoner som seksualiserer barn er ulovlig. Foto: Politiet

– Vi erfarer at mange vi avhører ikke er klar over at sånt materiale er ulovlig, forteller Skjebstad.

Seksualisering av japansk kultur

Tegneserier og animasjon innen den japanske stilen manga og anime er populært langt utenfor Japans grenser. I dette fantasy-universet finnes det også en kategori som kalles hentai; Manga med pornografisk innhold.

Hentai er stort sett lovlig, akkurat som annen pornografi. Men med kunstnerisk frihet har det også dukket opp et marked for tegninger og animasjoner som seksualiserer mindreårige.

Dette er et eksempel på bilde/animasjon som politiet sikter til. Dette bildet er lovlig, men det er samme type animasjon som kan bli brukt ulovlig. Foto: Pixabay

– Vesten har en tendens til å fremstille japansk kultur på en seksualisert måte. Dette går mange år tilbake i tid og helt frem til i dag, blant annet gjennom pornografisk innhold laget i japansk manga- og anime-stil, også utenfor Japan.

Det sier Rebecca Suter til NRK. Hun er førsteamanuensis i Japan-studier ved Universitetet i Oslo.

Nysgjerrighet kan føre til virkelige overgrep

Disse ulovlige tegningene og animasjonene lastes ned på internett og såkalt dark web. Politiet finner ofte slikt materiale sammen med annet overgrepsmateriale når de beslaglegger datamaskiner og mobiltelefoner.

At tegninger og animasjon ikke rammer virkelige mennesker, gjør det ikke mindre straffbart, sier Skjebstad:

– Vi ser at personer som har en seksuell dragning mot barn også har lagret denne type tegneserier, fordi de blant annet har vært nysgjerrige, forklarer Skjebstad.

Det er samme straffebud som gjelder for tegninger og animasjoner som for overgrepsmateriale med virkelige barn, men det straffes gjerne noe mildere.

Siden dette materialet er basert på fantasi, kan overgangen mellom ulovlig og lovlig være noe flytende.

Politiet understreker at dersom det er tvil med tanke på alder, vil et bilde aldri bli ansett som ulovlig.

– Barnet i tegneserien må fremstå som under 18 år. Vi ser på ting som bekledning, gjenstander, hvor bildet er tatt, kroppsbygning, tekstbobler og lignende.