Politiet etterforsker enormt utslipp av plastbiter i havet: – Vil se disse resten av vår levetid

– Vi ser alvorlig på dette utslippet. Det er snakk om mange hundre kilo som er spredd utover et stort, stort område. Dette kommer til å være i økosystemet i lange tider fremover, sier miljøverndirektør Karsten Butenschøn hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

I flere uker har miljømyndighetene jobbet med å finne ut av hvem som står bak utslippet av flere millioner plastpelleter. Det er også uvisst hvor utslippet har skjedd.

Funnene er analysert og Fylkesmannen har vært tett på plastindustrien for å få opplysninger. De har blant annet sendt brev til alle bedriftene de har hatt tilsyn med for å komme nærmere et svar.

– Alle har svart på spørsmålene vi har stilt, men vi har ikke klart å komme frem til kilden. Det er veldig uvanlig at vi ikke får varsel om store utslipp. Nå overlater vi saken til politiet, sier Butenschøn.

Flere millioner små plastkuler er funnet i store mengder langs kysten rundt Oslofjorden. Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

Kan bli oppfattet som mat

Ifølge selskapet Norner, som er et forsknings- og teknologisenter for plastindustrien, er det 47.000 plastpelleter i hvert kilo med råstoff.

Bare i Fredrikstad-området er det samlet opp over 300 kilo, noe som tilsvarer i overkant av 14 millioner plastbiter.

Karsten Butenschøn hos Fylkesmannen i Oslo og Viken sier at utslippet har et stort omfang. Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Men dette er også observert på alle strendene i hele Ytre Oslofjord. Så utslippet må være ganske stort, sier Butenschøn.

Miljøkrimkoordinator Svenn Roger Gundersen i Øst politidistrikt bekrefter at saken etterforskes i samarbeid mellom politiet i Øst og Agder, med bistand fra Økokrim.

Det vurderes også å involvere politidistriktene Sør-Øst og Oslo.

– Politiet ser svært alvorlig på saken. Plasten kan bli oppfattet som mat for fugl og fisk, slik at den blir tatt opp i næringskjeden og i verste fall gjør at de blir syke eller dør. Størrelsen gjør det også svært vanskelig å rydde opp fra skjærgården, skriver Gundersen til NRK.

– Uvanlig

Plastpelleter er råmaterialet som brukes til å lage plastprodukter. Typen som nå er funnet har en diameter på 2-3 millimeter, ifølge Miljødirektoratet.

I et digitalt kart hvor folk kan registrere sine funn, er det kommet inn over 250 registreringer.

Med bruk av løvsuger ble det plukket opp 300 kilo pelleter i Fredrikstad-området. Foto: Oslofjordens friluftsråd

Flesteparten er i områdene mellom Hvaler, Drøbak og Langesund, men det er også gjort funn ved Ormøya i Oslo, Tvedestrand og i Stenungsund rett nord for Göteborg.

– At plastpelleter forekommer i naturen er kjent fra helt tilbake til 70-tallet. Men det er uvanlig at mengden er så massiv, sier Butenschøn.

Gundersen i politiet påpeker at Oslo, Viken, Agder, Vestfold og Telemark, der funnene er gjort, har en kystlinje på over 10.000 kilometer.

– Det gjør at man ser for seg et potensielt stort geografisk omfang og et stort område som plasten har spredt seg over, skriver han.

Det er funnet plastpellets på over 250 steder langs kysten i Oslofjorden. Foto: Skjermdump/Oslofjordens friluftsråd

Frykter for dyrelivet

Sten Helberg i Naturvernforbundet har i flere uker jobbet med å samle opp de små plastbitene i Fredrikstad-området. Ifølge ham begynner arbeidet å bli vanskelig.

– Vi rydder så godt vi kan, men dette er i et omfang som gjør at vi nok vil se disse pelletene resten av vår levetid. Ryddingen begynner å bli kompleks fordi bitene ligger blandet med tang og andre ting, sier han.

Sten Helberg i Naturvernforbundet er bekymret for dyrelivet i Oslofjorden. Foto: Shemsi Bunjaku/NRK

Han er bekymret for at plastpelletene kan gjøre stor skade på dyrelivet i Oslofjorden.

– Man finner ofte pellets i fuglemager. Jo mer pellets og plast de spiser, jo mindre mat får de i seg. Dette er et utslipp som vil spre seg, så det kan være alvorlig, sier han.

I begynnelsen av april ble det funnet flere hundre døde ærfugl i Ytre Oslofjord. Fuglene var svært avmagrede, men det er ikke dokumentert at plastutslippet har noe med fugledøden å gjøre.

Politiet vil likevel se nærmere på om det kan være en sammenheng.

Straffbart

Ifølge Butenschøn hos Fylkesmannen i Oslo og Viken er det straffbart å forårsake utslipp av den typen som har skjedd her.

– Nå må man klare å oppklare saken først, men det er mulig det vil komme et erstatningskrav fra kommuner og andre som har hatt utgifter til å rydde opp i dette, sier han.

Politiet ber nå folk som bor og ferdes i skjærgården fra Oslofjorden til Agder om tips for å kartlegge omfanget av utslippet.

– Videre ønsker vi informasjon fra personer innen plastindustri eller logistikk som har kjennskap til slik type plast, og hvordan den kan ha havnet i skjærgården vår, skriver Gundersen.