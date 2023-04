– Dette er sånt man leser om og hører om, som man tenker ikke skal skje. Det er helt grusomt, sier Rolf Martin Nielsen Rønneberg.

Tirsdag kveld opplevde bonden i Rakkestad i Indre Østfold sitt verste mareritt.

Porten til møkkakjelleren sprakk og én million liter møkk rant ut på gården og på jernbanesporet som ligger 50 meter unna.

– Det er helt innlysende at systemet ikke har tålt trykket. Men det er veldig overraskende, den er full hvert år, så derfor overrasker det meg at det skjedde, sier Rønneberg.

Deler av Østfoldbanen stengt

Møkka som havnet på jernbanesporet førte til at store mengder pukk ble skylt vekk under sporet ved Kåen i Rakkestad.

Togtrafikken mellom Rakkestad og Mysen er stanset som følge av lekkasjen som har ført til store skader på togsproet. Foto: privat

Toget mellom Mysen og Rakkestad ble tirsdag kveld innstilt som følge av skadene. Ruten er fremdeles stengt for trafikk onsdag ettermiddag. Vy sørger for at det blir satt opp taxi på strekningen.

Ifølge Bane Nor må det legges ny pukk før strekningen kan åpnes.

– Heldigvis skjer dette svært sjeldent, jeg har jobbet lenge i jernbanen og har hørt om mye rart som har havnet i sporet, men ikke en møkkakjeller, sier pressesjef i Bane Nor, Britt-Johanne Wang.

Bane Nor anslår at arbeidet skal være ferdig natt til torsdag. De skal selv stå for arbeidet med å reparere banen.

– Status er at vi må jobbe mer med sporet enn vi først trodde. Først må det spyles og ordnes. Så må vi ha på plass folk og tilstrekkelig med ny pukk for å få fylt på, sier Wang.

Bonden beklager

Ifølge bonden var han sikker på at låsen skulle tåle trykket i møkkakjelleren. Totalt har han rundt 100 kyr på gården. Han er glad for at ingen ble skadet av det han beskriver som en tsunami.

Døren inn til denne møkkakjelleren som inneholdt 1000 kubikk avføring sprakk. Bonden tror årsaken var at trykket ble for stort. Foto: Privat

– Det er jeg som er ansvarlig her. Det er forferdelig tragisk og jeg beklager så mye. Møkka har gjort skader på jernbanesporet, men det er heldigvis hverken dyr eller mennesker som blir skadet, så jeg har hatt litt flaks i uflaks, ser Rolf Martin Nielsen Rønneberg.

Onsdag ettermiddag jobber han med å spyle bort møkka på gården som skulle brukes til å gjødsle jordene. Men årets gjødsling er nærmest over før den startet.

– Dessverre blir ikke det noe gjødsling. Den er vel nå i Oslofjorden . Med tanke på forurensing og skader er det helt forferdelig.

Neste år skal bonden være sikker på at møkka holder seg i kjelleren.

– Den nye porten kommer ikke til å ryke for å si det sånn. Dette skal jeg ikke opplevde en gang til, sier Rønneberg.

