Nødetatene: – De går ut i gata, de gir deg finger'n og de spytter etter oss

Med fulle sirener og blålys kjører branninspektør Tom Løvskogen nedover en av de største handlegatene i Oslo.

I et kryss legger han seg på hornet. En brøytebil kjører foran brannbilen uten å ense det som skjer rundt.

– Han ser oss ikke i det hele tatt. Han sitter med øreklokker på seg og han ser ingenting, sier brannmannen frustrert.

Skjermer og ørepropper fjerner folks oppmerksomhet

Bjørn Sveen svinger ambulansebilen inn ved Frognerparken.

I over 40 år har han jobbet i ambulansetjenesten. Men i løpet av de siste årene har ting endret seg i byen.

Innsatsleder og paramedic, Bjørn Sveen, sier det flere steder er umulig å komme frem med ambulansen. Foto: Johanna Hauge / NRK

Stadig oftere opplever han at folk verken ser eller hører ambulansen. Derfor må han og kollegaene ta for gitt at ingen hører sirenene.

Jeg ville aldri turt å ha musikk på ørene og sykla rundt i Oslo by. Bjørn Sveen, innsatsleder helse

Elektriske sparkesykler og sykler gjør at flere de siste årene er kommet ut i trafikken. Nødetatene opplever at folk ikke vet nok om sikkerhet.

Folk fjerner seg selv mer og mer fra bybildet. Det må de slutte med, mener han.

– Før måtte vi ta hensyn til døve og hørselssvekkede personer. I dag må vi ta høyde for at nesten alle på en sykkel eller sparkesykkel har en eller annen form for musikk eller ting i ørene sine.

Bjørn Sveen, forteller at folk ofte slår og banker på de ambulansebilene som de mener står klønete parkert. Foto: Johanna Hauge / NRK

De største utfordringene møter Sveen likevel på natt til lørdag og søndag.

– Folk blåser i om du kommer på utrykning. De går ut i gata, de gir deg finger'n og de spytter etter oss. Det finnes altså ingen respekt.

Nå håper han folk skjerper seg.

Viktigste er å komme fram

For politiet er det største problemet fotgjengere og elsparkesyklister som ikke er oppmerksomme nok.

Frode Andreassen i Oslo politidistrikt, mener folk må være oppmerksomme nå som syklistene kommer ut i trafikken etter en lang vinter. Foto: Johanna Hauge / NRK

Også de har opplevd at flere krysser veien selv om de ser utrykning, forteller Frode Andreassen, seksjonsleder i Oslo politidistrikt.

– Noen tenker «dette rekker jeg», og løper foran et utrykningskjøretøy.

Folk hopper ut i veien foran brannbilen

Og det skjer mens Tom Løvskogen kjører brannbilen gjennom en gate på Vålerenga. En ung mann er på vei ut i veibanen.

– Vi ser at folk plutselig styrer rett ut i gata foran oss, uten å snu seg og se om det er klart, forteller branninspektøren.

Folk forstår ikke helt hvilke rettigheter utrykningskjøretøyene har, forteller branninspektøren. De har blitt forhindret ved at folk kaster søppelkasser ut i gata. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Mannen spretter inn på fortauet igjen når han ser blålysene. Men på nattetid opplever brannvesenet at folk gjør det samme – med vilje.

– Når vi kommer med blålys og sirener så hopper de ut i gata, for å gå inn igjen. Noen synes det er veldig morsomt å late som de går ut i gata, forklarer Tom Løvskogen.

Derfor velger brannvesenet og ikke kjøre der det er mye fulle folk i helgene. En brannbil på 16 tonn trenger litt stopplengde, selv om sjåførene hogger inn bremsen.

Branninspektør, Tom Løvskogen, sier man må se seg for når man går over veien. Folk må ta vare på sin egen sikkerhet. Foto: Johanna Hauge / NRK

Det kan stå mellom liv og død.

Manglende kunnskap

Dette tror nødetatene er grunnene til at folk ikke har nok respekt for dem:

Færre tar førerkort, mangler forståelse for utrykning og kan ikke nok om trafikksikkerhet.

Og det skaper farlige situasjoner. Nå skal nødetatene og bymiljøetaten samarbeide for å finne løsninger.

Og skulle du være i tvil om hvem som er viktigst i bybildet, er bymiljøetaten tydelig.

– Når det gjelder framkommelighet er det nødetatene som kommer først, sier Rune Gjøs, avdelingsdirektør i Bymiljøetaten.