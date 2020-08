Mann i 80-årene siktet for drap: – Han er fortvilet

Forsvarer til den siktede mannen i 80-årene, Sille Heidar, forteller at mannen er fortvilet.

FORSVARER: Mannens forsvarer Sille Heidar, forteller at den siktede er fortvilet og ikke forstår hva som har skjedd. Foto: Tor Rene Stryger / NRK

– Han forteller at han ikke forstår hva som har skjedd, sier forsvareren.

Heidar påpeker også at mannens helsemessige tilstand er svekket.

– Siktedes alder og helsemessige tilstand er relevant, og vil bli nærmere undersøkt av sakkyndige, opplyser forsvareren.

Politiet ber onsdag om at mannen blir varetektsfengslet i fire uker, med restriksjoner i to uker.

Mannen har ikke tatt stilling til straffskyld, men samtykker til fire ukers varetektsfengsling.

Samarbeider med politiet

– Han er fortvilet og har et oppriktig ønske om å samarbeide med politiet, sier politiadvokat Anders Svarholt i Øst politidistrikt.

Den siktede mannen har gjennomført ett avhør med politiet.

– Men vi har ikke berørt hendelsen i detalj. Han har heller ikke tatt stilling til straffskyld, sier Svarholt.

Politiet fikk rett før klokken 19 tirsdag kveld melding om et drap i en bolig på Glassverket i Moss sentrum. Politiet rykket ut til stedet, hvor en kvinne i 70-årene ble funnet død.

Det var den siktede mannen som selv varslet politiet.

Det var bare avdøde og ektemannen som var til stede i leiligheten da politiet ankom, og mannen ble pågrepet og siktet på adressen.

Jobber fortsatt på stedet

Krimteknikere startet arbeidet i Moss tirsdag kveld. Foto: Rune Fredriksen / NRK

Politiet vil ikke kommentere hvordan kvinnen ble drept.

– Hva slags drapsvåpen og hvordan selve gjerningen ble gjennomført, kan jeg ikke si noe om enda av rent etterforskningshensyn. Men vi er sikre på at det er et drap som er begått, sier politiadvokaten.

Politiet har rutinemessig bedt om prejudisiell undersøkelse av siktede.

Nabo: – Sjokkert

Kriminalteknikere ankom åstedet i 22.30-tiden tirsdag kveld, og politiet foretok en rundspørring i nærområdet.

Politiet jobber fremdeles på stedet for å sikre spor. Det gjennomføres også taktisk etterforskning.

Onsdag formiddag er det stille og rolig i gaten hvor ekteparet bodde i Moss.

– Vi flyttet hit for to år siden fordi det er stille og rolig her. Det er nesten bare eldre som bor her. Vi er sjokkerte, sier nabo Edith Schander.