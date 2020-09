Mann alvorlig skadd etter hundeangrep i Sarpsborg

Hunden gikk til angrep etter at en mann og en kvinne kranglet i Sarpsborg sentrum natt til torsdag. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 00.42.

– Mannen hadde med seg en stor hund som gikk til angrep på dem begge. Kvinnen ble ikke skadd, mens mannen ble alvorlig skadd og kjørt til Kalnes sykehus med ambulanse. Han ble bitt flere steder på kroppen, sier operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt til NRK.

Operasjonslederen forteller at da politiet kom til stedet, bet hunden seg fast i armen til mannen.

– Den ville ikke slippet taket. Da så patruljen seg nødt til å bruke elektrosjokkvåpen for å få hunden til å slippe, sier han.

Hunden løp fra stedet og politiet har i 9-tiden fremdeles ikke kontroll på den. Den er stor, brun, muskuløs og har en sort sele.

Politiet: – Antar at hunden ikke farlig for andre

Politiet skriver på Twitter at de antar at hunden ikke er farlig for andre. Etter en hundefaglig vurdering mener de at hunden gikk til angrep på mannen og kvinnen på grunn av krangelen.

Siste observasjon av hunden ble gjort i nærheten av Sarpsborg stadion klokken 06.50.

Politiet advarer likevel folk mot å nærme seg hunden, men ber om at observasjoner av hunden meldes inn.

– I og med at den har angrepet to personer, så ønsker vi ikke at publikum skal prøve å få kontroll på den selv. Hvis noen ser hunden ønsker vi at de ringer politiet med en gang. Vi er ute i byen med patruljer, sier Vesttorp.