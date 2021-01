Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er ingen som har hjemmel til å tvinge folk til å teste seg, sier beredskapsleder i Halden kommune, André Aronsen.

Testsenteret ved landets største grenseovergang har kapasitet til å teste inntil 4500 personer i døgnet. Men de fleste kjører rett inn i landet, uten å ta koronatest.

Det til tross for at det fra mandag 18. januar ble påbudt for alle å teste seg på grensen.

Beredskapsleder André Aronsen i Halden kommune vet ikke hvordan de skal få alle innom teststasjonen. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Svinesund fikk unntak fra påbudet fordi testkapasiteten måtte styrkes. Men det ble opphevet denne uken.

Kommunen ser at de fleste bilistene likevel dropper testen og bare kjører rett ut på motorveien.

– Vi har tall på hvor mange vi tester og vi har trafikkdata fra Statens vegvesen. De teller jo kjøretøy. Det ser ut som det er ganske mange som ikke kjører innom oss, sier Aronsen.

Han anslår at bare mellom 20 og 25 prosent blir testet.

Enkelte grupper har unntak fra testplikten. For eksempel har grensependlere et eget testregime.

Politiet opplyser bare om testing

Staten har brukt millioner på testsenteret, som ligger ved siden av tollstasjonen. Men for å komme dit må man kjøre noen titalls meter via en fylkesvei. Avkjøringen til motorveien ligger på samme sted.

Kommunen mener altså at de ikke har lov til å dirigere trafikken innom teststasjonen. Politiet sier at det ikke er deres ansvar.

– Politiets ansvar er kontrollere at de som ønsker å passere grensen til Norge fyller innreisevilkårene, skriver seksjonssjef Merete Beck i e-post til NRK.

Hun er leder av utlendingsseksjonen i Øst politidistrikt.

Alle som passerer grensa blir sluset via tollstasjonen på Svinesund. Skal man innom testsenteret må man ta til høyre i rundkjøringen på vei ut. Kjører man rett frem kommer man ut på E6. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Politiet opplyser alle reisende om den obligatoriske testingen. De ber bilistene om å følge skiltingen til kommunens testsenter.

– Det er kommunen som har ansvaret for å organisere testingen, herunder å ha et system som sikrer at de som skal testes gjennomfører dette, sier Beck.

– Jeg ble sjokkert

Stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) mener det er meningsløst med obligatorisk testing når folk bare kan kjøre forbi.

– Jeg ble sjokkert da jeg hørte at folk faktisk kjører forbi teststasjonen på Svinesund uten å bli stoppet. Nå har vi innført testing på grensa av en grunn, det for å hindre importsmitte. Når folk bare kan kjøre rett forbi, så gir det ingen mening.

Stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap). Foto: Ole Hag / NRK

Regjeringen skal holde pressekonferanse om koronasituasjonen og innreiseregler klokken 18.30 onsdag kveld.

Til stede på pressekonferansen er statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H). Det er også helsedirektør Bjørn Guldvog (H) og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

Det er ventet at Regjeringen vil stramme inn innreisereglene til Norge for å hindre spredning av det muterte koronaviruset.