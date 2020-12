Bruker 10 millioner på nytt korona-testsenter på Svinesund

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I sommer ble helsearbeidere rekruttert i rekordfart. De skulle jobbe på de nye korona-testsentrene langs grensa og teste folk som passerte.

Mindre enn to måneder senere fikk de beskjed om at de var sagt opp. Helsemyndighetene ville legge ned teststasjonene. Avgjørelsen møtte stor motstand fra kommuner langs grensene. Også bedrifter med mange svenske pendlere var kritiske.

Alle som passerer grensa fra Sverige ved Svinesund får tilbud om å ta en koronatest. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Men før sentrene rakk å stenge dørene, blomstret smitten opp igjen.

Dermed gjorde myndighetene helomvending. Nå er det i stedet bestemt at staten skal investere 10 millioner kroner i et nytt testsenter på Svinesund.

Helsedirektoratet: – Lite effektivt i oktober

Da sentrene ble lagt ned, var begrunnelsen at de ikke var effektive nok. Ved landets største grenseovergang ble det tatt 14.000 prøver.

Det avdekket ikke mer enn 70 tilfeller av covid-19.

Nå mener Helsedirektoratet at forutsetningene er endret.

– Det var frivillig å bli testet. Dermed var tiltaket lite effektivt for å fange opp importsmitte. Nå er det bestemt i regjeringen at alle som skal inn i Norge skal vurderes om de har gjennomført en koronatest de siste 72 timene. For å følge opp dette, er det nødvendig å ha et testtilbud, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

På Svinesund er de glade for at senteret blir utbedret.

– I vinter er det nødvendig med bedre arbeidsforhold for våre ansatte. Også bilistene trenger mer plass, sier beredskapsleder André Aronsen i Halden kommune.

Plasseres ved siden av tollstasjonen

Det nye testsenteret skal bygges ved siden av tollstasjonen. Det skal stå ferdig ved årsskiftet. Testingen vil foregå inne i brakker.

Det nye testsenteret skal bestå av seks teststasjoner. Illustrasjon: Halden kommune

– Det er utfordrende å kle seg for norsk vinter når man i tillegg må bruke smittevernutstyr. Derfor blir dette en viktig forbedring av arbeidsforholdene til de som jobber der, sier enhetsleder Solfrid Ramdal i Halden kommune.

Hun er ansvarlig for testsentrene i kommunen.

– Samtidig tror jeg nok de som skal testes setter pris på at den som holder testpinnen ikke fryser.

Halden kommune flytter samtidig sitt testsenter fra sentrum av byen og til dette ved grensa.