Jordskjelvforskere: Her eksploderte meteoren

Natt til søndag mellom klokken 01.10 og 01.15 registrerte flere av NORSARs stasjoner signaler fra meteorens eksplosjon.

Ifølge Norsk meteornettverk kom meteoren til syne klokken 01.08.47 og var synlig i cirka fem sekunder.

To eksplosjoner ble registrert – og Norsk meteornettverk har bilder som viser at ildkula var synlig fra Kristiansand til Trondheim.

Videoene til Norsk meteornettverk viser at meteoren kom først til syne 90 km over Kjerkeberget i Nordmarka nord for Oslo og gikk i en sørvestlig retning over Sollihøgda og Holsfjorden der den begynte å fragmentere i flere lysglimt og sluknet cirka 23 km over bakken fem km vest for Sylling.

– Våre foreløpige analyser estimerer lokasjonen til å være over skogsområdet mellom Lier og Modum, kommenterte Anne S. Lycke, administrerende direktør i Norsar, på NORSARS nettside.

Her eksploderte meteoritten ifølge NORSARS beregninger.

Stor feilmargin

Mandag ettermiddag mottok NRK koordinatene for hvor eksplosjonen skjedde, noen kilometer over bakken:

59°52'38.3"N 10°11'10.7"E – cirka fire kilometer vest for Sylling.

Dette betyr imidlertid ikke at man vet hvor meteoritten eventuelt har landet.

– Hvor skal vi lete? Det er det kritiske her. Og dessverre har jeg ikke et veldig presist svar på det ennå. Akkurat nå er søkeområdet for stort til at det er verdt å søke. Vi snakker kanskje om noen titalls kvadratkilometer, sier nettredaktør i Norsk Meteorittnettverk, Steinar Midtskogen.

Selv om man har koordinatene for eksplosjonen, sier Tormod Kverna i Norsar at det ennå er vanskelig å anslå hvor meteoren har falt ned, og at feilmarginen ennå er stor.

– Vi tar det foreløpig som et utgangspunkt.

– Men vi håper å få søkeområdet ned til tre kvadratkilometer, kanskje et enda mindre område om ikke lenge når vi får analysene av videoene. Da er det å gå ut i terrenget å se etter steiner som ligger på uventede steder, for eksempel på åpne sletter eller å se etter skader på trær i et håp om å finne noe, sier Midstkogen.

Det var mange som fikk med seg og filmet det spektakulære skuet. Du trenger javascript for å se video. Det var mange som fikk med seg og filmet det spektakulære skuet.

Milliarder av år

Midtskogen sier at det ennå er usikkert hvor stor meteoritten var, men vil anslå at den kanskje var på så mye som 100 kilo.

Steinen kalles meteoride helt til den begynner å forbrenne gasser. Når den begynner å brenne som et stjerneskudd med strek etter seg heter den en meteor – det er mesteparten av tiden den er i vår atmosfære.

Når den så faller ned på bakken skifter steinen navn igjen – til meteoritt. Man antar at enkelte meteoritter kommer fra månen eller andre planeter, mens andre igjen stammer fra Mars.

– Hva er det dere håper å finne?

– Meteoritter er jo solsystemets byggesteiner. De har jo vært ute i verdensrommet i milliarder av år, og er eldre enn jorda. Først og fremst gir de viten om solsystemet. Basert på videoopptak kan vi nemlig finne ut av hvor i solsystemet de kommer fra, sier Midtskogen.

Nåla i høystakken

Om de skulle finne noe, blir dette den 17. meteoritten som er funnet i Norge, ifølge Midtskogen som legger til:

– Og også den første som man med sikkerhet vet opphavet til. Så vi håper å finne noe.

– Dette vil tiltrekke seg meteorittjegere. Er det noe dere frykter?

– Dette tiltrekker seg jegere, absolutt. De kan komme fra utlandet, finne den, og ta den med seg ut av landet. Noe vi ikke ønsker. Vi håper at den forblir i landet. At den kan undersøkes og registreres her.

– Men det er ikke ulovlig å lete og da eventuelt ta den meg seg?

– Har du lov til å gå der du leter og finner noe, kan du ta den med deg. Men dette er som å lete etter nåla i høystakken, avslutter Midtskogen.