Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Klokken 16:20 fikk jeg telefonen om at Nordre Follo har 40 nye tilfeller av den engelske varianten av koronaviruset, sier kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold under et formannskapsmøte mandag.

Kommunen vet fortsatt ikke hvordan det muterte viruset kom til dem.

– Smittesituasjonen i kommunen er uhyre sårbar og usikker. Situasjonen kan endre seg meget raskt, sier Johnsen Myhrvold.

Analyser av positive koronatester fortsetter for å finne ut hvor utbredt smitten er. Kommunen har så langt fått svar på 250 prøver. 65 av dem er det muterte viruset.

– Jeg ber om ber om tålmodighet hos berørte innbyggere. Vi står sammen i denne krevende situasjonen, sier ordfører Hanne Opdan

74 tilfeller knyttet til sykehjem

Utbruddet startet ved Langhus Bo- og Servicesenter, der to personer døde med det muterte viruset.

De nye 40 tilfellene av mutasjonene har nødvendigvis ikke sammenheng med dette utbruddet. Kommunen har funnet tilfeller av det muterte viruset med andre smitteveier enn fra sykehjemmet.

Utbruddet av det muterte viruset startet på Langhus bo- og servicesenter. Foto: Torstein Bøe / NTB

74 vanlige positive koronatester er knyttet til utbruddet.

Kommuneoverlegen sier det er stor sannsynlighet for at disse personene er smittet med det muterte viruset.

Fleste tilfeller har kjent smittevei

De 40 tilfellene som nå er avdekket ved hjelp av analyse fra laboratoriet på FHI kommer i tillegg til de 25 som allerede er kjent.

– Kommunen gjør en svært god jobb, og gjør grundig og godt arbeid og jobber raskt med smittesporing, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, sier mange av de prøvene som testes er negative for den engelske varianten. Foto: Heiko Junge / NTB

Det er ventet å finne flere tilfeller med den engelske varianten i kommunen. Mutasjonen er mer smittsom og utbruddet er pågående.

– De fleste tilfellene kan knyttes til kjente smitteveier, men det er fortsatt en del kartleggingsarbeid som foregår. Det er enkelte tilfeller som per nå ikke har kjent tilknytning til utbruddet, sier Line Vold.

De nye tilfellene endrer vurderingen av alvorligheten i situasjonen.

Ønsker å koronateste på nytt

Kommunen varsler at flere personer kan bli kalt inn for å bli koronatestet på nytt.

– Det er for å avklare om viruset var en mutert variant, sier kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold.

Kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold sier smittesituasjonen i kommunen er ustabil. Foto: Vidar Ruud / NTB

Hun vet ikke hvor mange personer dette gjelder nå.

– Dette er et ledd i en større kartlegging. Det er ikke bekymring for at de skal bli mer syke eller lignende, sier Myhrvold.

Kommuneoverlegen tror smitteutbruddet startet allerede i romjulen.

Har vært bekymret for importsmitte

Det foregår mye byggeaktivitet i Nordre Follo. Dette arbeidet utføres i stor grad av utenlandske arbeidere.

Ordfører i Nordre Follo kommune, Hanne Opdan, ber om tålmodighet hos innbyggerne. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Dette gjelder blant annet arbeid på Follobanen. Kommunen har også en biloppstillingsplass for lastebiler og tungtransport på Fugleåsen i Langhus.

– Vi har vært bekymret for importsmitte, og har sendt inn våre bekymringer rundt dette til myndighetene, sier ordfører Hanne Opdan til NRK.