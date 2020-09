Grensegigant varsler masseoppsigelser

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Onsdag ble det kjent at 96 ansatte mister jobbene sine i selskapet Grensemat fra 1. oktober. Årsaken er at grensehandelen har stupt under koronautbruddet.

Selskapet driver butikkene Maximat og Nordby Supermarket på Nordby kjøpesenter i Strömstad, samt Maximat på Svinesund.

Torsdag varslet de ytterlige 200 personer i de tre butikkene om oppsigelse, skriver E24.no. Slike varsel er en forhåndsbeskjed om at de ansatte kan bli oppsagt.

En stor del av de ansatte i selskapet er nordmenn.

– Situasjonen har vært og er veldig uforutsigbar for oss. Konsekvensene av stengte grenser på grunn av pandemien er store for våre lojale medarbeidere både på den norske og svenske siden av grensa, står det i en pressemelding fra selskapet.

Selskapet har startet forhandlinger med de tillitsvalgte.

Grensemat AB driver tre av de største matbutikkene på grensa ved Strömstad og Svinesund. Foto: Vidar Ruud/NTB

Nedgang på 99 prosent

Grensemat har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser, men driftsjef Göran Lundgren bekrefter varslene til Strömstads Tidning.

– Dette føles veldig tragisk. Etter 26 kjempebra år med selskapet er det utrolig kjedelig at dette går utover våre fantastiske medarbeidere, sier han.

Lundgren beskriver beskjeden om oppsigelser som «jævlig vond» å gi, men enda vondere å få.

Ifølge Statistisk sentralbyrå brukte nordmenn bare 28 millioner kroner på grensehandel i andre kvartal i år, mot hele 4,1 milliarder kroner i samme periode i fjor. Det er en nedgang på 99 prosent.

I samme periode har norsk handel fått et stort løft.

Magnus Jacobsson er folkevalgt i Riksdagen for Kristdemokraterna i Västra Götaland. Jacobsson bor i Uddevalla som er ti mil fra grensestasjonen ved Svinesund. Foto: Riksdagen

Riksdag-politiker Magnus Jacobsson (KD) sa onsdag til NRK at han tror Solberg-regjeringen ville åpnet grensen raskere hvis norsk handel sto på spill.

– Ja, det er slik. Jeg tror ikke dette bare har handlet om sykdom. Det er et økonomiske aspekt, sier han.

Regjeringen avviser at Norge forsøker å kare til seg handelskroner og tusenvis av arbeidsplasser fra Sverige, slik Jacobsson påstår.

Usikker fremtid

Da pandemien brøt ut hadde Grensemat rundt 350 ansatte i matbutikkene på Svinesund og Strömstad.

Nå kan de ende opp med kun 50 ansatte.

Fagforeningsleder Olof Gustafsson på Maximat Nordby sier til Strömstads Tidning at fremtiden er usikker for de ansatte.

– Vi går rundt hver dag og håper at smittetallene i Västra Götaland går tilstrekkelig ned til at Norge åpner grensen igjen. Det siste halvåret har vi ikke kunnet si noe om hvordan det kommer til å se ut den nærmeste fremtiden, sier han.