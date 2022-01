– Jeg tenker jo på det hvert eneste minutt hele dagen. Det er et familiemedlem for oss, sa Morten Sandbæk mandag.

Da var Jymy fortsatt savnet.

På ettermiddagen på nyttårsaften rømte åtte år gamle Jymy ut av hundegården sin. Finsk støveren forsvant fra Skårasletta i Fredrikstad.

Sandbæk er helt sikker på at Jymy løp for å gjemme seg på grunn av fyrverkeri. Hunden er redd hvert år.

– Tidligere har han fløyet inn og ut av hundehuset fordi han ikke liker det.

Familien var ute og så etter han hver dag. De fikk også bistand fra hundemiljøet og flere grupper på Facebook.

Sandbæk er langt fra den eneste som har bekymret seg for hunden sin de siste dagene.

– Utrolig mange meldinger

Hvert år får Facebook-gruppen «Rømlingen» meldinger om hunder som har stukket av og er savnet på årets siste dag.

Gruppen har over 44.000 medlemmer.

I år fikk de flere meldinger enn forventet. Administratorene for gruppa satt vakt hele kvelden og ut i sene nattetimer.

Meldingene tikket inn allerede på dagtid.

Bente Karin Samuelsen i Rømlingen sier de i de aller fleste tilfeller finner igjen hundene som er på rømmen. Foto: Håkon Hov Martinsen / NRK

– På nyttårsaften ramlet det inn utrolig mange meldinger om savnede hunder. Vi er oppe i 40 bare i gruppa vår, og rundt i hele landet kan jeg tenke meg det var rundt 80 hunder som var savnet, sier Bente Karin Samuelsen i «Rømlingen».

Selv jobbet hun til klokken 03.00 med å bistå hundeeiere.

Fortsatt er hunder savnet, på tross av at det er gjort søk etter dem.

Det er flere grupper på Facebook som driver med søk etter hunder på rømmen. Blant andre «Med hjerte for hunder på rømmen» og «Nitro-gruppa savnet hund».

Samuelsen sier det oftest ender godt.

– Jeg har vært borti noen tragiske tilfeller, men i alle årene jeg har holdt på har det oftest endt godt. Og så har det hendt at vi ikke finner dem i det hele tatt og at det ikke er noen spor.

Mange vil ha forbud

En fersk undersøkelse gjennomført av Norstat viser at hele 64 prosent av nordmenn nå er helt enig eller noe enig i at det er riktig å forby fyrverkeri.

Årsaken er blant annet at dyr blir redde, brannfare og øyeskader.

I tillegg har over 40 organisasjoner stilt seg bak en felles oppfordring om å forby fyrverkeri i privat regi. (Ekstern lenke)

Mange dyr blir veldig redde av fyrverkeri. Her ser vi fyrverkeri på Byfjorden mellom Bergen og Askøy på nyttårsaften 2021. Foto: Christine Fagerbakke / NRK

Unge Venstre vil også ha et forbud.

– Unge Venstre mener at vi i hvert fall kan være konsekvente. All den tid vi forbyr fyrverkeri i det private hjem, så kan vi også forby det på nyttårsaften, sa Unge Venstre-leder Ane Breivik lørdag.

Tips førte til at Jymy ble funnet

Tirsdag formiddag fikk familien Sandbæk en telefon. Noen hadde sett Jymy komme gående nedover veien.

– Jeg var ikke sikker på at det var Jymy jeg fikk tips om. Men jeg så det umiddelbart da jeg fikk se et glimt av han.

Morten Sandbæk mistet aldri håpet, selv om Jymy var borte i flere dager. Det ble et rørende øyeblikk da han endelig så hunden sin igjen ved Onsøy skytterhus.

Morten Sandbæk og datteren Emma Sandbæk sammen med Jymy tirsdag ettermiddag. Foto: Håkon Hov Martinsen / NRK

– Jeg er veldig lettet. Det har blitt verre og verre for hver dag. Jeg hadde et håp om at han skulle finne veien hjem selv, men det gjorde han ikke.

– Det var nesten så jeg regnet med at vi skulle finne han død og ikke i live.

Til tross for flere dager ute alene, er Jymy i god form. Men matfar Sandbæk ser at han har blitt tynnere.

– De fire døgnene har gjort sitt. Det er helt klart.