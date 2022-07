Smuglere fraktet narkotika over grensa på akebrett og terrengsykkel

– Vi har hatt beslag av narkotika som har vært fraktet over grensa med akebrett og med terrengsykkel, sier avdelingsleder Asle Farberg i Tolletatens grenseavdeling i Øst-Norge.

De kreative smuglerforsøkene har frem til nå vært ukjente metoder for tollerne, ifølge Farberg.

Smuglerne har funnet andre transportmåter enn tradisjonelle vogntog, tror avdelingsleder Asle Farberg i tolletatens grenseavdeling i Øst-Norge. Foto: Tolllvesenet/nyebilder.no

I 2020 og 2021 var det en kraftig nedgang i antall narkotikabeslag, sammenlignet med årene før pandemien.

Tolletaten mener det er flere grunner til nedgangen:

Biltrafikken over grensa var svært begrenset

Streng grensekontroll med både politi og soldater

De måtte omdisponere ressursene sine

Det betyr imidlertid ikke at smuglingsforsøkene uteble.

50 kg hasj på akebrett

Flere smuglere skal ha valgt bort de trafikkerte grenseovergangene på Svinesund og Ørje, til fordel for mindre grenseoverganger i Innlandet.

Områdene rundt Trysil og Kongsvinger hadde noen av de mest spesielle situasjonene tollerne avslørte under pandemien.

Et tips fra en bilberger ledet tollerne til en bil som ikke ville starte nær grensa til Sverige.

Det viste seg at den var parkert der av smuglere som hadde fraktet narkotika på to akebrett i tre-fire kilometer over grensa.

– Det var en betydelig mengde. Det var bager med til sammen 50 kilo hasj, sier Farberg.

Akebrettene ble brukt av smuglerne til å frakte hasjen over grensa. I flere kilometer hadde smuglerne dratt med seg akebrettene gjennom skogen.

– Hvis vi skal snakke om en tendens, så er det nok riktig å si at det har kommet nordover i vårt område, sier Farberg.

Tollerne så nemlig at smuglerne lot seg friste til å bruke noen av de mindre trafikkerte grenseovergangene, ofte lenger nord på Østlandet enn tidligere.

Avdekker mer i Innlandet

– Vi har avdekket økt aktivitet sammenlignet med tidligere, sier Bjørn Ellingsen.

Han er politistasjonssjef på Magnormoen politistasjon i Eidskog. Den ligger like ved svenskegrensa i Innlandet.

Ellingsen forteller at smuglerne tar seg over grensa på mange forskjellige vis.

Mens enkelte foretrekker å ta beina fatt, bruker andre sykkel, firehjuling, snøskuter eller akebrett.

– Det er bare kreativiteten som stanser hva slags metoder de benytter, slår politistasjonssjefen fast.

Politistasjonssjef ved grensepolitistasjonen ved Magnormoen i Eidskog, Bjørn Ellingsen. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Har ingen god forklaring

Et annet smuglerforsøk ble avdekket av soldater fra Heimevernet som overvåket grensa under pandemien.

– De syntes det var litt spesielt med en terrengsykkel-observasjon en sen kveld, så de tipset oss, sier Farberg i Tolletaten.

Smugleren som passerte grensa på to hjul, hadde med seg amfetamin og kokain med en samlet vekt på over 70 kilo.

– Han virket nesten lettet da han ble stanset, sa politiadvokat Marit Fiskerud Welo til NRK i fjor.

Narkotika beslaglagt ved Magnor i Eidskog i april i fjor. En syklist ble stanset med mer enn 70 kilo amfetamin og kokain. Foto: Politiet

Selv om grensene har åpnet igjen og biltrafikken fra Sverige er omtrent som før, har ikke antall beslag kommet tilbake til de samme nivåene som før pandemien.

– Vi har ingen god forklaring på det per i dag, sier Farberg.