– Det er ikke det at alle gjør det, men det er det at alle tenker at det er litt innafor å gjøre det. Dopbruk er blitt normalisert på fester, og i hverdagen.

Det sier elevrådsleder Anes Alnajjar som går i andreklasse ved Ringerike videregående skole på Hønefoss.

Han mener mange foreldre ikke aner hva som foregår.

– Mange ser nok på barna sine som englebarn. De tror ikke at deres barn bruker stoff.

Og det er ikke kun de eldste klassetrinnene som ser mer rusbruk. Den økende trenden er at alderen synker på dem som bruker narkotika.

– Før festet avgangselevene for seg selv. Nå er det mer vanlig med flere sammen, de som går i første, andre og tredje klasse. De tar narkotika, og de tar kokain på fest, forteller en bekymret Alnajjar.

Anes Alnajjar sier at mange av foreldrene ikke aner hva barna deres driver med. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Hasjbruk i ungdomsskolealder

Russepresident ved samme skole, Ingvild Søreide, deler bekymringen.

– Vi ser at det er en økende kultur for partydop og rusbruk. Jeg tror sjelden det går en helg hvor jeg ikke har hørt om noen som har prøvd dop eller ruser seg.

– Det er bekymringsfullt, legger hun til.

Johannes Kvam er viserussepresident ved Ringerike videregående skole. Da han gikk på ungdomsskolen var han på fest. Der opplevde han at mange brukte hasj.

– Det var et sjokk at noen gjorde det i så ung alder. Det var veldig sjokkerende. Jeg ble helt satt ut.

Johannes Kvam er sjokkert over narkobruken. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Nå har russestyret tatt grep. Denne uken inviterte de elever og foreldre til foredrag om narkotika.

– Vi håper folk skjønner at dette ikke bare er lek og moro. Jodel og russekulturen er med på å bidra til at alle får med seg alt, og gjør at dette blir normalisert, sier russepresident Søreide.

Rusrykter på sosiale medier

Normaliseringen smitter også over på sosiale medier. Ryktespredning om rusbruk florerer.

Ingvild Søreide sier den voksende rusbruken blant ungdom er bekymringsfull. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

«X har tatt snøfall til et nytt nivå»

«Russepresidenten sniffer julen inn».

Dette er bare noen av meldingene fra Jodel elevene ved Ringerike videregående skole viser til NRK.

– Veldig kjipt å få dette kastet ut på en sånn plattform når jeg ikke har mulighet til å si at dette ikke stemmer, kommenterer russepresidenten.

Introduseres for kokain i ung alder

Helsesykepleier i Ringerike kommune, Anita Holtan, er kjent med problemet.

Helsesykepleier i Ringerike kommune, Anita Holtan, sier at stadig yngre ungdom introduseres for narkotika i festsammenheng. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– De yngre introduseres for disse stoffene mye tidligere enn før. Vi ser at det har blitt en normalisering av stoffer som blant annet kokain blant yngre.

Hun legger til at det også har blitt mer vanlig at ungdom fra 15–17 år fester sammen med eldre ungdom. Dette skjer på store privatfester.

Holtan nevner hendelsen i Spydeberg forrige helg, og tror den kan ha en signaleffekt.

– Det kan være en øyeåpner for ungdommen. Dessverre må sånne tragiske ting av og til skje for at man skal få en motreaksjon. Man kan prøve å bruke tragedier til noe konstruktivt. Dette er ikke ufarlig moro, sier Holtan.

Ungdommen håper en større og åpen samtale om rusbruk vil hjelpe. En holdningsendring må til, mener de.

– Det er lov å si stopp. Det er nok. Man må hjelpe hverandre så man ikke utvikler et stort problem, avslutter russepresident Ingvild Søreide.