– Dommen sender et signal om at politiet er villig til å nedlegge betydelige ressurser i saker som gjelder direkteoverførte voldtekter av barn som befinner seg i utlandet.

Det sier statsadvokat Jeanette Westlund Hegna til NRK.

En mann i 50-årene fra Moss er dømt til 13 års fengsel for nettovergrep mot fem filippinske barn.

Totalt er han dømt for elleve overgrep mot barna, som var mellom 5 og 11 år da overgrepene fant sted.

– Han er dømt for å ha begått tre tilfeller av grov voldtekt og åtte tilfeller av forsøk på grov voldtekt, sier Hegna.

Østfoldingen er også dømt for å ha oppbevart mer en 18.000 overgrepsbilder og -videoer.

Moss Avis omtalte dommen først.

Statsadvokat Jeanette Westlund Hegna. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Direktesendt fra Filippinene

Overgrepene ble direkteoverført fra Filippinene til mannens leilighet i Moss over Skype.

Minst seks fasilitatorer på Filippinene har mottatt betaling fra ham for å begå overgrep mot barna. Ifølge dommen betalte østfoldingen under 400 kroner for hvert av overgrepene.

– Han har spurt om å få se barna nakne, snakket om «kids sex» og etterspurt seksuell omgang mellom barn og voksne, kommer det frem i dommen.

Samtalen under er en rekonstruksjon av en meldingsutveksling mannen har hatt med en fasilitator:

Mann: hello dear M Mann: i was looking for mom with daughters Beth: this is beth Beth: i have daughter B Beth: but no show with here M Mann: ho old she? B Beth: just 3 Mann: ahh Mann: ok Mann: i was hope 6-11 M Mann: with man

I september i fjor ble en av fasilitatorene som tilrettela for østfoldingen pågrepet i en internasjonal politiaksjon.

Syv barn ble reddet ut fra en hverdag preget av overgrep.

I september i 2022 reddet politiet på Filippinene syv barn ut fra en hverdag preget av overgrep. Foto: Kripos Fra dette soverommet på Filippinene skal overgrep av små barn ha blitt direktesendt til personer på andre siden av jorden. Foto: Kripos Slik så det ut på innsiden av den ene boligen politiet aksjonerte mot. Foto: Kripos

Mener det var rollespill

Mannen i 50-årene erkjente ikke straffskyld for overgrepene da han møtte i Søndre Østfold tingrett i fjor.

I retten nektet han for å ha sett videoer av overgrep mot barn. Han forklarte at samtalene med fasilitatorene var et rollespill, og ikke en virkelig verden.

Han innrømmet å ha sendt penger til dem, men hevdet han gjorde dette for å være snill.

Forsvarer Sol Elden og medforsvarer Mojdeh Allahpour. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

– Når han nå ser bildene som har versert i chattene, synes han det er helt forferdelig, står det i dommen.

Det er ukjent om han vil anke dommen. Forsvarer Sol Elden har ikke besvart NRKs henvendelser onsdag.

I retten sa hun imidlertid at bevisbildet i saken lider av tydelige mangler. Hun mente derfor hennes klient burde frifinnes for voldtektene.

Ba om 15 års forvaring

Retten mener det er «forbundet med stor usikkerhet» om mannen kommer til å begå nye overgrep når han slipper ut av fengsel.

– Selv om tiltalte dømmes for omfattende lovbrudd, er det vanskelig å legge til grunn at handlingsmønsteret ikke vil opphøre, står det i dommen.

De endte likevel opp med å gi ham en tidsbestemt straff på 13 års fengsel.

Rettssaken gikk i Søndre Østfold tingrett i november og desember i fjor. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Mannen i 50-årene har vært varetektsfengslet siden han ble pågrepet i oktober i 2021. Han er ikke tidligere straffedømt.

Statsadvokat Hegna la i sin sluttprosedyre ned påstand om at han skulle dømmes til 15 års forvaring, med en minstetid på 10 år.

– Vi tar til etterretning at retten ikke har gitt oss medhold i påstand om forvaring. Vi skal nå sette oss grundig inn i dommens premisser og vurdere om vi skal anke straffutmålingen, sier Hegna.

Må ikke betale oppreisning

Selv om mannen ble dømt for å ha begått overgrep mot de filippinske barna, ble han ikke dømt til å betale oppreisning til dem.

Det reagerer bistandsadvokat Tone Monclair på. Hun vurderer å anke avgjørelsen.

– Jeg var forberedt på at barna ville kunne bli vurdert forskjellig. Men jeg var ikke forberedt på at vi skulle få en dom hvor ingen ble tilkjent noe oppreisningserstatning, sier Monclair.