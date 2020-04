Ifølge dommen ble den fornærmede gutten invitert hjem til en adresse i Sarpsborg i mai 2019. Der møtte han de to unge kvinnene, samt en 15 år gammel jente.

Gutten var da 12 år gammel, mens de to kvinnene var henholdsvis 19 og 17 år gamle.

Etter hvert gikk gutten og de to kvinnene opp på et soverom. Der hadde de tre seksuell omgang.

Saken ble oppdaget to dager senere da den 15 år gamle jenta som var i boligen, fortalte læreren sin om hva som hadde skjedd. Det var skolen som anmeldte saken til politiet.

Dømt til ungdomsstraff

I dommen mot de to kvinnene står det at 12-åringen ikke ble utsatt for vold, press, trusler eller overtalelse. Loven definerer imidlertid all seksuell omgang med barn under 14 år som voldtekt.

Voldtekten i denne saken defineres som grov fordi den ble begått av flere i fellesskap.

Minstestraffen for forholdene de to kvinnene ble dømt for, er tre års fengsel. Men den yngste kvinnen ble dømt til ungdomsstraff fordi hun var under 18 år da forholdet skjedde.

Ungdomsstraff er et alternativ som er sidestilt med fengselsstraff og samfunnsstraff for ungdom mellom 15 og 18 år.

Dersom kvinnen ikke gjennomfører ungdomsstraffen i løpet av to år, må hun sone deler av straffen i fengsel.

– Vi argumenterte selv for ungdomsstraff, og vi er derfor fornøyde med dommen, sier hennes forsvarer, Kristin Morch.

Må sone 120 dager

Den eldste av de to kvinnene ble også funnet skyldig i å ha filmet hendelsen og delt videoen videre til den 15 år gamle jenta.

I retten konkluderte de sakkyndige med at kvinnen uten tvil var strafferettslig tilregnelig.

Statsadvokat Jeanette Westlund Hegna var aktor under behandlingen av saken i Sarpsborg tingrett. Foto: Odd Skjerdal/NRK

Etter en samlet vurdering av hennes evnemessige, sosiale og følelsesmessige funksjonsevne mente retten likevel at minstestraffen på tre års ubetinget fengsel ville bli for streng.

Hun ble derfor dømt til tre års fengsel, men to år og åtte måneder av dommen ble gjort betinget. Det betyr at kvinnen må sone 120 dager i fengsel.

Den resterende tiden utsettes med tre års prøvetid.

– Vi ønsker ikke å kommentere dommen, men kan bekrefte at den ikke vil bli anket, sier hennes forsvarer Anne Grete Bjerketvedt Ludvigsen.

Aktor: – Fornøyd med domstolens vurdering

Dommen fra Sarpsborg tingrett var i tråd med det konstituert statsadvokat Jeanette Westlund Hegna la ned påstand om.

– Påtalemyndigheten er godt fornøyd med domstolens vurdering av skyldspørsmålet, som er helt i tråd med hvordan vi har vurdert saken. Det samme gjelder vurderingen av straffespørsmålet, sier hun.

De to kvinnene er også dømt til å betale gutten 75.000 kroner i oppreisning. Det er halvparten av hva guttens bistandsadvokat Eline Toverud Antonsen antydet ville være riktig sum.

– Oppreisningserstatningen oppleves som lav. Jeg har ingen kommentar til dommen utover det, skriver Antonsen til NRK.