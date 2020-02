Død person funnet i brennende bil i Moss.

– Vi fikk melding klokken 06.29 via brannvesenet om at en bil sto i brann, og at det var observert en død person i bilen. Brannvesenet slukket brannen, og vi har sperret av og sjekket rundt for å se om det kan ha vært andre personer rundt der, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt.

Bilen sto på tomta til herregården Værne Kloster på Dilling i Moss kommune. Den står ikke ved en bilvei, men har kjørt inn i et tre.

Bilen skal ha begynt å brenne etter å ha kollidert med et tre inne på området til Værne Kloster. Foto: Nyhetstips.no

Foreløpig vet ikke politiet om det kan ha skjedd noe kriminelt. De har imidlertid bedt teknikere komme for å undersøke nærmere. De har søkt med hund etter spor rundt bilen for å finne ut om andre kan ha vært i bilen, men forsvunnet.

Samtidig jobber politiet med å finne ut hvem personen i bilen er. Bilen skal ikke være meldt stjålet.

– Det vi kan si er at det ikke er bileieren, sier Sandberg.

Moss Avis skriver at politiet så langt ikke har noen øynevitner til det som har skjedd, og at beboerne i området sier at bilen har kommet dit i løpet av natten.