– Vi er klare over at det skjer vold i hjemmet, men det er uvanlig at barn ringer til oss. Det er ikke bra i det hele tatt, sier krimsjef Daniel Holm ved Moss politistasjon til NRK.

Politiets nødsentral ble natt til mandag oppringt av en liten gutt som ba om hjelp. En patrulje rykket ut og møtte både mor, far og to små barn.

– 8-åringen fortalte at faren hadde vært slem mot både ham og moren. På bakgrunn av funn på stedet og samtaler med familien, ble faren pågrepet for mistanke om vold mot moren, sier Holm.

Det var Moss Avis som først skrev om voldshendelsen. Ifølge avisen var faren beruset da han ble pågrepet.

– Det er en tragisk hendelse, og slikt vi frykter i julehøytiden. Det er dette man advarer mot skal skje, og så får vi et eksempel som viser at slike ting skjer i nærområdet vårt, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til avisen.

– Bare trist

Begge de to barna skal ha fått med seg hva som skjedde, men de skal selv være fysisk uskadd. De blir nå fulgt opp av barnevernet.

Moren hadde synlige merker etter volden og har blitt tatt hånd om av helsevesenet.

Daniel Holm er krimsjef ved Moss politistasjon. Foto: Petter Larsson / NRK

– Hun har fortalt politiet om hendelsen natt til mandag, men også om hendelser ellers i hjemmet, uten at jeg ønsker å gå nærmere inn på det nå. Hun vil bli fulgt opp videre, sier Holm til NRK.

Mannen som ble pågrepet sitter nå i politiets arrest og skal bli avhørt i løpet av dagen. Krimsjefen sier at politiet ser alvorlig på saken.

– Når barn ringer til politiet og ber om hjelp, så er det bare trist. Dette er en sak som vi ser veldig alvorlig på.

Mange barn bekymret for fulle foreldre

Gjennom julen har mange barn og unge også kontaktet hjelpetelefonene for å snakke om alkoholbruk og vold i hjemmet.

Mental Helse sine tjenester har i romjula mottatt rundt 1500 henvendelser i døgnet, sier teamleder Ida Halvorsen Engelstad til NRK.

Hun forteller at det er et sammensatt bilde av bekymringer blant de yngste.

– Mange barn og ungdommer er ensomme, har selvmordstanker eller er bekymret for foreldre som er fulle hjemme. Mange av samtalene handler om koronatiltakene. Det er barna som får den største belastningen når festene foregår i hjemmet, sier hun.

Engelstad roser samtidig 8-åringen som ringte til politiet i natt.

– Når sånne ting skjer, er det kjempeviktig at vi klarer å sette barna i stand til å ta kontakt med noen. Jeg tenker det er bra at han visste hvor han skulle ringe for å få hjelp.

Hvis du trenger noen å snakke med, kan du benytte deg av flere lavterskeltilbud. Alle hjelpeorganisasjonen har taushetsplikt og du kan være anonym: Kirkens SOS

Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon. Ring 22 40 00 40 eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no. Mental Helse Mental Helses gratis hjelpetelefon er en døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Dette er Norges største tjeneste på chat og internett. Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no. Uansett hvor du befinner deg i EU og EØS kan du ta kontakt. Alarmtelefon Alarmtelefonen er en gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for barn kan også ringe. Ring 116 111 eller skriv direkte på 116111.no.

Akutt selvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv. Ring legevakt på tlf. 116117 for øyeblikkelig hjelp.

Politiet er bekymret

Også politiet er bekymret for at de nylig innførte smitteverntiltakene i Norge kan føre til vold og overgrep i nære relasjoner.

I politiets siste etterretningsrapport kommer det frem at tiltakene kan gi økt handlingsrom for familiemedlemmer til å begå vold og overgrep mot familien sin, skriver VG.

Rapporten bekymrer politidirektør Benedicte Bjørnland.

– Som politi har ikke vi noen mening om tiltakene, men vi synes det er viktig at man er klar over risikoen her, sier hun til VG.

– Det vi har vært, og fortsatt er bekymret for, er vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep mot barn, fortsetter hun.