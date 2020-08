Amanuel (19) avvist av utleier: – Jeg leier ikke ut til afrikanere

Til høsten begynner Amanuel Meselu (19) fra Ås, på Høgskolen i Østfold. Der skal han studere statsvitenskap.

Ettersom mesteparten av studiet foregår digitalt, forsto han at det ville gagne ham sosialt å flytte til Halden sammen med andre studenter.

Saken ble først omtalt av Framtida.no

Amanuel sendte derfor meldinger på Finn.no til noen utleiere i Halden før han gikk å la seg en kveld. Han fortalte litt om seg selv, og at han kom fra en etiopisk familie. Da han våknet opp og sjekket svarene, trodde han knapt hva han leste.

– Beklager, men jeg leier ikke lenger ut til afrikanske gutter, lød det fra en av utleierne.

Meldingen var noe Amanuel aldri hadde sett for seg å få.

– Jeg tenkte wow, det er faktisk sånn det er. Det kom som et sjokk, konstaterer han.

19-åringen synes det er utrolig at noen kan sende slike meldinger.

– Jeg er ikke overrasket over at det skjer, men jeg er overrasket over at noen kan være så direkte.

NRK har vært i kontakt med utleier, som ikke ønsker å kommentere saken.

MELDINGEN: Amanuel trodde nesten ikke sine egne øyne da han så hva utleieren svarte, etter det ble kjent at han kom fra en etiopisk familie. Foto: PRIVAT

Broren konfronterte utleieren

Amanuel tenkte i første omgang ikke å gjøre et stort nummer ut av meldingen, men sendte den allikevel til noen venner og kjente.

REAGERTE: Amanuels storebror Daniel (t.v.) reagerte på meldingen lillebroren mottok, og valgte å konfrontere utleieren. Foto: PRIVAT

Blant dem som fikk se meldingen var Amanuels storebror Daniel (23). Han valgte å konfrontere utleieren.

– Jeg ble sjokkert. Han ville la det ligge, men jeg syns ikke det var greit. Da valgte jeg å sende utleieren en melding og forklare hvorfor dette ikke er greit, forteller han.

Daniel utvekslet et par meldinger med utleieren, men han føler ikke at han ble møtt med mye forståelse.

– Det ble verre og verre jo flere meldinger vi utvekslet, forteller Daniel.

OFFERROLLE: Daniel opplevde at utleieren gjorde seg selv til offer da han konfronterte vedkommende. Foto: PRIVAT

Han forsøkte å forklare utleieren at det vedkommende sa ikke var greit, men opplevde til slutt at utleieren tok på seg en offerrolle. Til slutt mottok Daniel følgende melding fra utleieren:

– Nå må du slutte. Jeg snakker ut av bitter erfaring, og tar ikke sjansen på ett år til i helvete.

Da bestemte Daniel seg for å legge ut meldingene på sin instagramkonto, hvorpå andre instagramkontoer etter hvert også fikk dele innlegget.

HELVETE: Utleieren begrunnet avgjørelsen om å ikke leie ut til afrikanere i dårlige erfaringer med tidligere leietakere. Foto: PRIVAT

Håper folk tar lærdom av saken

Daniel fikk mange reaksjoner på innlegget, og mange av hans følgere sendte sine støtteerklæringer til Amanuel

– Forhåpentligvis kan folk ta lærdom i dette. Det er viktig å ta tak i slike saker, for det er ofte vanskelig å se rasisme og diskriminering i former som denne. Rasisme er mer enn voldelige handlinger og trakassering, det er også det å utelukke noen på bakgrunn av kultur, etnisitet eller språk, slår Daniel fast.

Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold, skolen Amanuel nå skal begynne å studere ved, reagerer også.

TRIST: Studentleder ved Høgskolen i Østfold, Marte-Emilie Skjennem, synes saken til Amanuel er trist. Foto: PRIVAT

– Vi synes det er trist at studenter blir diskriminert på denne måten Amanuel nå har opplevd. Ingen skal måtte behøve å oppleve dette, sier studentleder Marte-Emilie Skjennem.

Hun forteller at Studentparlamentet ønsker å jobbe spesifikt med mangfold fremover.

– Amanuels sak viser hvor ekstremt viktig det er at vi fortsetter arbeidet. Det er når kulturer møtes at vi lærer, konkluderer Skjennem.

Finn.no: – Vi tar avstand fra slike ytringer

Hos Finn.no har saken blitt mottatt med misnøye, noe leder for forbrukertrygghet i Finn.no, Geir Petter Gjefsen understreker.

– Dette er ikke noe vi ønsker hos oss. Vi tar avstand fra dette, det er også imot norske lover, og vi ønsker ikke at noe slikt skal skje på Finn.

Gjefsen håper nå at folk som opplever negative ting på Finn.no, ikke lar saken ligge, men gjør noe med det.

– Vi oppfordrer alle som opplever noe uønsket til å si ifra til oss. I denne saken kom de uønskede ytringene via meldinger. Vi har en meldingskontroll, men det kan være vanskelig for den å ta all språkbruk, forklarer Gjefsen.

Som Gjefsen nevner, er ytringer som de i denne saken i strid med det norske lovverket. Av husleieloven §1-8 fremkommer det at det ikke er lov å ta hensyn til verken etnisitet, kjønn, religion, seksuell orientering når man skal finne leietakere.