– Det vil være en skandale dersom han skrives ut av det offentlige hjelpetiltaket, sier guttens forsvarer Harald Otterstad.

Advokaten er så rasende på barnevernet at han har sendt et brev til lederen for tjenesten i Fredrikstad.

NRK har fått tilgang til brevet.

– Det er hevet over enhver tvil at NN i aller høyeste grad har et særdeles stort hjelpebehov. Dette innser han også selv, skriver advokaten i brevet.

Barnevernsboligen hadde store synlige skader etter brannen. Bildet brukes etter tillatelse fra Vestfold Interkommunale Brannvesen. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

De siste årene har den 17 år gamle gutten vært i politiets søkelys flere ganger:

I februar 2019 brukte 17-åringen og hans lettere psykisk utviklingshemmede kamerat våpen da de ranet en bingo i Sarpsborg. I retten forklarte de begge at de kjedet seg. For dette ble han dømt til 300 timer samfunnsstraff.

I august satte han fyr på sin egen barnevernsinstitusjon i Tønsberg. Fem personer oppholdt seg i boligen. Politiet har nå siktet ham etter mordbrannparagrafen i straffeloven.

17-åringen er nå innlagt på Sykehuset i Vestfold, fordi han sliter psyisk. På tirsdag fyller han 18 år. Han vil da ikke lenger være barnevernets ansvar og han står dermed uten tilsyn og hjelp fra den offentlige tjenesten som barnevernet er.

Advokat Otterstad sparer ikke på kruttet når han velger å beskrive situasjonen til gutten.

– Det er kritisk hvis man ikke møter ham med et eller annet tiltak når han fyller 18 år, sier Otterstad.

Advokat Harald Otterstad reagerer sterkt på at han klient snart står uten hjelp fra det offentlige. Om få dager fyller gutten 18 år og slipper fri av barnevernet. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Saken skulle etter planen opp i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold i slutten av september. Men saken ble trukket få dager før behandling.

Guttens advokat fikk ikke komme til orde.

– Jeg skjønner ingenting av dette og har aldri vært i en sånn situasjon før. Han spør meg hele tiden hvor han skal være etter bursdagens sin, og jeg har ikke et godt svar til han akkurat nå, sier Otterstad.

Svarer på kritikken

NRK sendt flere forespørsler til ulike instanser. I brevet fra advokat Otterstad er leder av barnevernstjenesten i Fredrikstad kommune satt som mottaker.

De vil ikke kommentere saken av hensyn til personvernet.

Barnevernsleder i Fredrikstad kommune, Ingrid Blindheim. Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Barnevernstjenestens involvering vil variere fra sak til sak, og mulige tiltak og samarbeidsinstanser blir fortløpende vurdert i forhold til ungdommens behov, sier barnevernsleder i Fredrikstad kommune, Ingrid Blindheim.

Hun vil heller ikke kommentere hvordan kommunen vil behandle brevet fra advokaten.

Barne- og familiedirektoratet har det øverste ansvaret for barnevernstjenestene rundt omkring i Norge.

De ønsker heller ikke å svare om den konkrete saken, og sier de kun har bistandsplikt hvis kommunen selv ber om det.

– Hva mer skal han gjøre?

Barnevernslovens regler er tydelig på at en person som har begått gjentatt kriminalitet har krav på hjelp, også etter fylte 18 år. Dette kalles ettervern.

Guttens advokat reagerer på avgjørelsen om å ikke gi gutten videre hjelp.

– Hvis ikke et mordbrannforsøk og et grovt ravn er alvorlig og gjentakende, så vet ikke jeg. Hva mer skal han gjøre, spør Otterstad.

Gaute Nilsen er advokaten til 17-åringens foreldre. Han sier faren er bekymret for fremtiden om sønnen ikke får mer hjelp.

– Foreldrene er i en vanskelig situasjon, og bekymret for at sønnen ikke har noe tilbud etter at han fyller 18 år, sier Nilsen.

– Er de forberedt på at sønnen må flytte hjem om det offentlige ikke setter opp et tilbud?

– Døren vil alltid være åpen for sønnen. Faren hans er opptatt av at sønnen skal få et riktig og godt behandlingstilbud, og mener her at barnevernet har sviktet, sier advokat Gaute Nilsen.