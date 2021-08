15-åring må møte i retten tiltalt for drapsforsøk

– Det er spesielt at en så ung gutt er tiltalt i en så alvorlig sak. Det er trist for alle parter, sier 15-åringens forsvarer Bjørn Rudjord.

Mandag 30. november i fjor var flere unge gutter samlet ved Lindeberg senter i store fri.

Her ble det en konfrontasjon mellom to av dem. En 15 år gammel gutt trakk frem en kniv. Han stakk en 14-åring i magen.

Gutten som ble skadet, kom seg inn på en buss. Andre passasjerer reagerte. De kontaktet ambulanse. Han ble kjørt til sykehus med alvorlige skader.

Politiet rykket ut med flere patruljer til Lindeberg i jakten på gjerningspersonen. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge / NTB

Politiet pågrep 15-åringen i nærheten kort tid etter.

Nå må han møte i Oslo tingrett, tiltalt for drapsforsøk.

– Handlet i selvforsvar

15-åringen erkjenner å ha brukt kniv og skadet 14-åringen. Men han nekter straffskyld.

Bjørn Rudjord, i advokatfirmaet Elden, forsvarer 15-åringen. Her er han på vei til Oslo tingrett i desember i fjor i forbindelse med fengslingsmøte for sin klient. Foto: Jil Yngland / NTB

– Han har hele tiden benektet at han ønsket å drepe fornærmede, sier guttens forsvarer Bjørn Rudjord.

15-åringen hevder at han handlet i selvforsvar.

Nå gruer han seg til rettssaken, forteller forsvareren.

– Det er en veldig alvorlig sak han er tiltalt i. Han innser at han har gjort noe veldig dumt og at det får konsekvenser for ham. Det er klart at det ikke er noe behagelig for ham å møte i en sånn sak, sier forsvareren.

Tiltalte, som er bosatt i Innlandet, har ikke tidligere hatt noe med politiet eller barnevernet å gjøre.

Kan ha blitt reddet av en dunjakke

14-åringen som ble knivstukket, mener at han ble utsatt for et uprovosert angrep.

Sverre Ulstrup er bistandsadvokat for 14-åringen som ble knivstukket på Lindeberg. Foto: Ingar Næss

– Han var ikke forberedt på at dette skulle skje, sier bistandsadvokaten hans, Sverre Ulstrup.

Ifølge Ulstrup kunne angrepet ha fått katastrofale konsekvenser for hans klient.

– Han hadde på seg en kraftig dunjakke, og det har nok bremset knivstikket.

Fysisk går det i dag bra med 14-åringen, men hendelsen har påvirket ham psykisk.

Han vil ikke være til stede under rettssaken.

– Han gleder seg til å få den overstått, sier bistandsadvokaten.

Uklar årsak til krangel

De to guttene kjente til hverandre fra før. De hadde kranglet en stund. Det eskalerte helgen før knivstikkingen skjedde.

Politiadvokat Kari Kirkhorn er aktor i saken mot 15-åringen. Foto: Jil Yngland / NTB

– Det har vært en konflikt som ikke fremstår som den mest alvorlige. Men det er klart at det har vært alvorlig nok for dem som er innblandet. Dette vil bli belyst i retten, sier politiadvokat Kari Kirkhorn i Oslo-politiet.

Men ifølge Kirkhorn har ikke guttene fortalt mye om krangelen de har hatt i forkant.

– Jeg tror ikke politiet har kommet helt til bunns i hva som virkelig er årsaken til konflikten.

Annerledes rettssak

Både den tiltalte, gutten som ble knivstukket og vitnene til hendelsen var under 16 år da knivstikkingen skjedde.

En stor del av etterforskningen har derfor bestått av såkalte tilrettelagte avhør på Barnehuset i Oslo.

I et slik rom på Barnehuset i Oslo har de tilrettelagte avhørene foregått. Foto: Ingvill Alisøy-Gjerløw / Statens Barnehus Oslo Foto: Ingvill Alisøy-Gjerløw / Statens Barnehus Oslo

De involverte er avhørt av spesialtrente etterforskere. Avhørene er filmet.

Derfor blir rettssaken som starter onsdag, litt utenom det vanlige.

Kun den tiltalte 15-åringen møter i Oslo tingrett.

– I hovedsak vil all vitneførsel være avspilling av tilrettelagte avhør på video som blir vist for retten, sier Kirkhorn.

– Krevende straffeutmåling

En sentralt tema i rettssaken blir hva en eventuell straff for 15-åringen skal være.

Vanligvis ligger straffen for drapsforsøk på ubetinget fengsel i rundt fem år. Men siden den tiltalte er mindreårig, skal man ifølge loven gi en mildere straff.

– Det skal veldig mye til å dømme en person under 18 år til ubetinget fengsel, sier Kirkhorn.

Politijuristen vil ikke si hva hun vil be retten om av straff, men ungdomsstraff eller samfunnsstraff er mest aktuelt.

– Det er krevende å utmåle en straff for en 15-åring, så det blir jo til syvende og sist retten sin oppgave, sier politijuristen.