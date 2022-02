Zelenskyj: Angrepet kommer i natt

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj sier i en ny video ifølge avisa Kyiv Independent at han venter et nytt angrep på hovedstaden i natt. Han sier at «fienden vil bruke alle sin kraft for å bryte vårt forsvar. Vi må holde stand. Vår skjebne besegles nå».

Ifølge BNO News som siterer det ukrainske forsvarsdepartementet, er russiske styrker i ferd med å omringe Kyiv.