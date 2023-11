Ytre strøk av Agder kan få opptil 100 millimeter regn på et døgn – farevarsel sendt ut

Det ventes mye nedbør i ytre strøk av Agder fra torsdag ettermiddag. På et døgn kan det komme opptil 100 millimeter regn.

Det skriver Meteorologisk institutt i et gult farevarsel. Varselet gjelder fra torsdag klokken 17 til fredag klokken 17. I løpet av døgnet kan det komme mellom 60 og 100 millimeter regn.

I farevarselet skriver instituttet at det er fare for overvann i tettbebygde områder og fare for at veier kan bli stengt.

Lokalt vil det også være vanskelig kjøreforhold og fare for vannplaning.

(NTB)