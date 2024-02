Verdens matvareprogram: Hungersnød nært forestående i Nord-Gaza

Verdens matvareprogram (WFP) konstaterer at Gaza nå opplever «det verste nivået av underernæring hos barn hvor som helst i verden».

– Ett av seks barn under to år er akutt underernært, sier Carl Skau, viseadministrerende direktør i FN-organisasjonen.

Ifølge WFP er minst 576.000 mennesker i Gaza – en firedel av befolkningen, «ett skritt unna» hungersnød.

– Vi må alle leve opp til vårt ansvar for å sikre at det ikke skjer på vår vakt, sier Skau. Han stresser behovet for å gi bistandsarbeidere økt tilgang til Gaza, for å kunne iverksette bistandsarbeidet i den skalaen som kreves for å snu den alvorlige humanitære krisen som nå griper Gaza.