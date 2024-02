Varslar om såpeglatte vegar

Politiet melder at det er såpeglatt på E6 sør for Oslo frå Vestby i Akershus og til Missingmyr i Østfold. Det er ei strekning på over tre mil.

– Truleg er mange vegstrekningar råka av underkjøling på morgonkvisten. Køyr etter forholda og sjekk friksjon med bremsetest i låg fart om du er usikker, skriv politiet i Aust på X.