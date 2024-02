Usher giftet seg etter Super bowl-konserten

Usher og kjæresten Jenn Goicoechea giftet seg i Las Vegas bare timer etter at R&B -stjernen ledet pause-showet i Super bowl, skriver nyhetsbyrået AP.

Paret giftet seg søndag i bryllupslokalet Vegas Weddings, viser et bryllupssertifikat som ble offentliggjort mandag. Blant vitnene var Ushers mor Jonnetta Patton.

– Gratulerer til det nygifte paret! Vi var mer enn henrykt over å være vertskap på denne episke dagen for Usher og hans nye kone, sier kirkens eier Melody Willis-Williams i en uttalelse. AP får også bekreftet av myndighetene i fylket at bryllupet fant sted.

45 år gamle Usher og 40 år gamle Goicoechea har vært sammen siden 2019 og har to døtre sammen.

Usher fikk selskap av flere store stjerner, blant dem Alicia Keys, Lil Jon og Ludacris, på scenen under Superbowl. Opptredenen har fått gode skussmål.

45-åringen ga nylig ut sitt første soloalbum på åtte år, og drar i august ut på USA-turné.

(NTB)