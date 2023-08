Urenset kloakk renner ut i Oslo

Oslo kommune melder at de har åpnet 50 sluser for å slippe ut urenset kloakkvann i bekker, elver og fjord.

Det var VG som omtalte saken først.

Det store nedbøren har ført til store mengder vann i kommunens renseanlegg.

– Når den kritiske grensen er nådd i avløpstunnelene, åpner vi luker for at vannet skal gå i overløp. Det vil si at vannet ledes ut i nærliggende elver, bekker eller fjord, for å unngå at kloakkvann trenger inn i kjellere og parkeringshus, skriver kommunen på sine nettsider.