Under 15 prosent får tilgang på studentbolig

De siste årene har antall studenter økt, men antallet nye studentboliger som bygges har ikke holdt følge.

Årets studentboligundersøkelse fra Norsk studentorganisasjon (NSO) viser at kun 14,6 prosent av landets studenter får tilgang til en studentbolig.

– Vi mangler nå over 15.000 studentboliger for å nå målet om at én av fem studenter skal ha muligheten til å bo utenfor det private leiemarkedet. Vi har sett en historisk satsning på studentboligbygging fra regjeringene de siste årene. Likevel får mindre enn 15 prosent av studentene tilgang på studentbolig, sier leder Maika Marie Godal Dam i en pressemelding fra NSO.