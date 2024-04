Tre personer til sykehus etter trafikkulykke i Haugesund

Det har vært en trafikkulykke i Haugesund rett over midnatt søndag. En bil med tre personer i havnet i grøfta. Da politiet kom til stedet lå to av dem i grøfta. Alle tre er frakta til akuttmottaket på sykehuset, det er uvisst skadeomfang. De tre er unge personer. Den som mistenkes for å ha kjørt bilen hadde ikke gyldig førerkort, skriver politiet.