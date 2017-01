To skadd i knivstikking

To menn ble knivstukket i en leilighet i Stavanger sent fredag kveld. En mann i 20-årene er pågrepet. Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt sier at bevæpnet politi pågrep gjerningsmannen. De to mennene har ikke blitt påført alvorlige skader.