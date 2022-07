To redningsaksjoner med helikopter i Møre og Romsdal

Redningshelikopter måtte settes inn to ganger for å hjelpe folk som sto fast i fjellet i Møre og Romsdal natt til søndag.

Det første oppdraget kom ved Store Venjetind i Rauma. Litt før midnatt tok to klatrere kontakt med politiet fordi de sto fast på rundt 1.500 meters høyde. Møre og Romsdal politidistrikt opplyser på Twitter at de to klatrerne ble hentet av et redningshelikopter fra Ørland rundt klokken 2.20.

I Sunndalen var det et turlag på fire personer som sto fast i bratt terreng i fjellet Hesten. Rundt klokken 2.45 opplyser politiet at redningshelikopteret var ventet til stedet ved 3.40-tiden. Rett før klokken 5 skriver politiet på Twitter at de fire er hentet ut, og at alle er i god form.

(NTB)