To menn pågrepet etter voldshendelse i Oslo

Politiet i Oslo har pågrepet to menn etter at en person ble utsatt for vold og ble skadet på Torshov sent onsdag kveld.

– Begge disse er menn og ansees å ha en relasjon til fornærmede. Vi utelukker ikke flere pågripelser. Vi etterforsker saken videre utover dagen, skriver politiet.

I 04-tiden opplyser politiet at den fornærmede er skadet, men ved bevissthet. Han ligger nå på sykehus.

– Han er ikke ansett som kritisk skadet, skriver politiet.

De ønsker ikke å gå ut med videre opplysninger om hva slags skader det er snakk om. Politiet sier at det har blitt brukt en gjenstand i voldsgjerningen, men vil ikke si hvilken. Hendelsen skal ha skjedd utendørs.

De pågrepne er mistenkt for grov kroppsskade og/eller medvirkning til dette, ifølge politiet. Disse er foreløpig ikke avhørt.