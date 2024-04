Starter drapsetterforskning i Arendal

Politiet i Agder har starter etterforskning for drap etter at en kvinne døde på et apotek i Arendal tirsdag.

– Politiets etterforskning og den foreløpige obduksjonsrapporten tyder på at kvinnen er drept, sier politiadvokat Vanja Bruvoll i en pressemelding.

Det var tirsdag morgen at AMK meldte fra om en skadd person ved et apotek i Arendal. Store politimannskaper rykket ut til stedet.

Det ble forsøkt livreddende førstehjelp inne på apoteket, men livet sto dessverre ikke til å redde. – Saken har siden blitt etterforsket med alle tilgjengelige ressurser for å avklare om vi står overfor en ulykke eller en straffbar handling, og for å sikre eventuelle spor og bevis knyttet til hendelsen.