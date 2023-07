Spesialenheten: Utilsiktet skudd fra politiet

En person ble skutt av politiet i Oslo, natt til søndag 9. juli.

Opplysningene som er fremkommet så langt tilsier at skuddet gikk av utilsiktet, men omstendighetene er fortsatt under etterforsking. Det er ikke holdepunkter for at det var en konkret trusselsituasjon som foranlediget skuddet, skriver Spesialenheten i en pressemelding.



Polititjenestepersonen som løsnet skuddet tjenestegjør i Beredskapstroppen, som bistod i forbindelse med at det skulle gjennomføres pågripelse/ransaking i tilknytning til et rom på stedet.