Soldater sier de har tatt makten i Gabon

Høytstående personer i Gabons militære sier de har tatt makten i landet, og at helgens valg er annullert, melder Reuters og AFP.

De to nyhetsbyråene skriver at soldatene har kommet med en kunngjøring på TV tidlig onsdag morgen. Meldingene kommer like etter at landets valgmyndighet opplyste at president Ali Bongo hadde vunnet gjenvalg til en tredje periode.

AFP-journalister i hovedstaden Libreville melder at det er hørt skudd.

Ali Bongo ble med 64 prosent av stemmene vunnet gjenvalg til en tredje periode, ifølge landets valgsenter CGE.

Støttespillere av Bongos fremste rival Albert Ondo Ossa hevdet mandag at de hadde vunnet valget og ba Bongo om å erkjenne nederlag.

En av tre unge i Gabon er arbeidsledige, og en stor del av landets 2,5 millioner innbyggere har aldri opplevd noen annen leder enn Ali Bongo og hans far Omar Bongo. Sistnevnte ledet landet fra 1967 til din død i 2009. Da overtok sønnen makten.

(NTB)