Slagsmål på Lørenskog: Skal være knivskader

Politiet i Øst melder på X at de har rykket ut til en melding om et slagsmål med opptil 20 involverte ved en videregående skole i Lørenskog. De har kontroll på flere mindreårige og slagsmålet skal være over.

Opplysninger tilsier at to personer er påført skader med kniv, skriver politiet.

I en oppdatering fra politet klokken 17.51, opplyser de at den ene personen trolig er lettere skadet.

– Den andre har vi per nå ikke oversikt over skadene på. Vi jobber med etterforsking, avhør og innhenting av videoovervåking, skriver politet.