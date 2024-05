Røykutvikling i tog på Bergensbanen

Det oppsto natt til mandag røykutvikling i lokomotivet på natttoget fra Bergen til Oslo. Passasjerne ombord i toget ble evakuert på Finse stasjon, ifølge en NRK-journalist ombord i toget.

Pressevakt Åge-Christoffer Lundeby i Vy bekrefter hendelsen til NRK.

– For å være sikker på at ingen får i seg røyk, så har man evakuert folk ut av toget og inn i venterommet. Det er sendt et nytt tog fra Voss i retning Finse som skal ta passasjerene videre, sier han.