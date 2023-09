Robert Kennedy jr. vil stille som uavhengig kandidat i presidentvalget

Robert F. Kennedy jr. har utfordret president Joe Biden om Demokratenes kandidatur i presidentvalget, men ifølge Reuters vil han kunngjøre at han stiller som uavhengig

Vaksinemotstanderen Kennedy publiserte en video fredag der han varslet en «stor kunngjøring» 9. oktober.

– Jeg kommer til å snakke om et vannskille i amerikansk politikk, sier han i videoen. Videre klager han over korrupsjon blant både demokrater og republikanere.

Kennedy er nevøen til tidligere president John F. Kennedy, som ble drept i et attentat i 1963, og sønn av tidligere senator og justisminister Robert F. Kennedy, som ble drept i 1968 da han selv stilte som presidentkandidat.

I april sa Kennedy at han ville utfordre Biden om det demokratiske kandidaturet i valget, men siden har han klaget på at Det demokratiske partiet har «smeltet sammen med» Biden-kampanjen. Videre heter det at han ikke har fått en rettferdig sjanse i nominasjonsprosessen.

På målingene leder Biden over Kennedy med stor margin. Ekspresident Donald Trump er soleklar favoritt til å bli den republikanske kandidaten. (NTB)