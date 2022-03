Regjeringen vil holde igjen pengebruken

Regjeringen vil unngå overoppheting av økonomien som kan gi behov for raskere renteheving. Det skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

– De siste par årene har vært tøffe for mange, og for noen er den økonomiske hverdagen fortsatt krevende. Når det går veldig godt i norsk økonomi, må vi holde igjen på pengebruken i statsbudsjettet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

Departementet sier at anslagene i materialet til regjeringens budsjettkonferanse tilsier at den registrerte arbeidsledigheten vil holde seg lav på 2,0 prosent i 2023, og at den økonomiske aktiviteten vil være høyere enn normalt.

Rettelse: NRK siterte tidligere en feilaktig melding fra NTB på at Finansdepartmentet mente renten burde settes raskere opp. Det er ikke korrekt.

– Finansdepartementet mener ingenting om pengepolitikken. Det går godt i norsk økonomi, og derfor må vi holde igjen på pengebruken over statsbudsjettet for å unngå å skape enda mer press i økonomien, sier kommunikasjonssjef Therese Riiser i Finansdepartementet