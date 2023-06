Ransforsøk i Lillestrøm – ung kvinne slått i hodet med planke

To unge menn er pågrepet etter at en ung kvinne ble utsatt for et ransforsøk med en kjøkkenkniv og slått i hodet med en planke i Lillestrøm.

Politiet fikk første melding om hendelsen klokka 22.43.

– Det skal ha oppstått et slagsmål på en privatadresse. I den forbindelse ble det benyttet en kjøkkenkniv til å true en ung mann og en kvinne på samme alder. Kvinnen ble også slått i hodet med en planke, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NTB.

Da politiet kom til stedet, var de to antatte gjerningsmennene dratt fra stedet.

– Begge ble pågrepet etter kort tid. En av mennene ble funnet under en terrasse ved hjelp av hundepatrulje, sier Sveen.

De antatte gjerningspersonene er kjørt i arresten.

Den fornærmede kvinnen er kjørt til legevakta og skal ha blitt påført blødende hodeskader. var

– Hvor alvorlig det er vet jeg ikke, men hun skal være bevisst, sier Sveen.

(NTB)